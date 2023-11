Gdzie na spacer do 34 km od Polanicy-Zdroju. Urokliwe trasy na weekend 25 - 26 listopada

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na niebanalną ścieżkę na spacer z Polanicy-Zdroju? Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różny czas przejścia, i właśnie dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 34 km od Polanicy-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w pobliżu Polanicy-Zdroju proponujemy na weekend.

Spacerem z Polanicy-Zdroju

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 34 km od Polanicy-Zdroju, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w Polanicy-Zdroju ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 49%. W niedzielę 26 listopada w Polanicy-Zdroju ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 56%. 🌳 Trasa spacerowa: Z Głuszycy na Przełęcz Trzech Dolin (799 m n.p.m.) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,22 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 413 m

Suma podejść: 676 m

Suma zejść: 683 m Trasę dla spacerowiczów z Polanicy-Zdroju poleca Januszek_44

Około godziny 6 wyruszam z domu. Jest jeszcze ciemno. Ulice mokre i ca jakiś czas muszę włączyć wycieraczki, lekko mży. Mam nadzieje ,że z każdą chwilą pogoda będzie się poprawiała.

W Głuszycy jestem kilka minut po siódmej. Nie pada deszcz i to jest najważniejsze .

Ze znalezieniem parkingu nie ma najmniejszego problemu. Zostawiam więc auto i ruszam ….szlakiem narciarskim. Latem jest to idealny szlak rowerowy i pieszy, prowadzi bowiem szerokimi, wyraźnymi i łagodnymi duktami leśnymi przez zupełne odludzia Gór Suchych. Na końcu oferuje świetne widoki na Góry Sowie.

Z Informacji wynika ,że do Schroniska Andrzejówka jest około 12 km i dystans ten pokonuje w dwie i pół godziny.

Trasa jest bardzo dobrze oznakowana , zaraz za działkami pracowniczymi w Głuszycy trzeba przejść przez trochę większy potok a mniej więcej w połowie drogi jakiś dowcipniś przestawił znak informacyjny .

W Schronisku Andrzejówka zatrzymuje się na chwilę . Wewnątrz jest czysto , ciepło i klimatycznie. Wypijam „sypaną „ kawę za 4 złote i ruszam w drogę powrotną . Tym razem obieram żółty szlak przez Turzynę i Zamek Rogowiec. Za Rogowcem szlak schodzi pięknymi mieszanymi lasami do urokliwej Grzmiącej, gdzie znajduje się drewniany kościółek.



🌳 Trasa spacerowa: Bieg 6 szczytów - trasa ULTRA Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,9 km

Czas trwania spaceru: 11 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 761 m

Suma podejść: 1 543 m

Suma zejść: 1 543 m Trasę dla spacerowiczów z Polanicy-Zdroju poleca Trasy.gps Trasa ULTRA jest przygotowana dla zawodników ceniących sobie wyzwania lub z doświadczeniem w biegach górskich. Trasa to "tylko" 35 kilometrów ale suma przewyższeń na poziomie ponad 3000 metrów, sześć wzniesień powyżej 1.200 metrów na trasie biegu czyni go niezwykle wymagającym. Liczne podbiegi, "okna widokowe", zmiany krajobrazu przy przejściu z regla dolnego do górnego, zaleziona znacząca część trasy sprawiają, że będą to także niezwykle atrakcyjne zawody. Poniżej mapka oraz schemat przewyższeń dla trasy ULTRA. (mapa oraz profil biegu mogą ulec nieznacznej korekcie co wynika z faktu, iż dopiero w miesiącu marcu odpowiednie służby określą możliwość odblokowania jednego ze szlaków nie w pełni dostępnego z uwagi na zalegające na nim drzewa).

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 września 2017. Drugiego dnia eventu (niedziela) odbędą się dwa biegi, na dystansach 17 oraz 35 km.

Trasa spacerowa: Dolni Morawa - wycieczka do rezerwatu Zemska Brana !!! Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,66 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 92 m Trasę dla spacerowiczów z Polanicy-Zdroju poleca Tanjel Wycieczka do rezerwatu przyrody Dzikiej Orlicy "Zemska Brana". Bardzo urokliwe i malownicze miejsce, ponoć mekka kajakarzy choć żadnego nie spotkaliśmy ;) Początek trasy dość trudny, stromy i po kamieniach korzeniach( 4-latek dał rade z asekuracją). Idzie się niebieskim szlakiem wzdłuż rzeki. Na trasie znajduje się ścieżka dydaktyczna z której można się dowiedzieć jakie zwierzęta zamieszkują rezerwat i poznać ich tropy. Dowiemy się również o roślinności i owadach w rezerwacie jak również o umocnieniach z czasów II wojny światowej. Idealna wycieczka dla rodzin z dziećmi-polecamy.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Polanicy-Zdroju

Czy warto spacerować?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

