Gdzie zjeść najlepsze lody w Polanicy-Zdroju? Które miejsca są polecane w maju 2023?

W epoce Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Po wojnie zaczęto produkować lody na większą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w maszynkach. Były podawane na waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Polanicy-Zdroju otwierano w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostępne były jedynie latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i na pewno są zdrowe.

Kaloryczność lodów

Kiedy sięgamy po lody myślimy o tym ile mają kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi w upalne dni.

Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione samodzielnie w domu. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.