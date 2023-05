Gdzie zjesz najlepsze lody w Polanicy-Zdroju? Które miejsca są polecane w maju 2023?

Historia lodów

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. W Europie także zajadali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Z powodu konieczności transportu lodu z wysokich partii górskich był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany, w formie dzisiejszego sorbetu.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony` i tak oto powstaną lody.

Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.



W czasach PRL-u lody produkowano na większą skalę, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. Na początku rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je łyżkami na wafle i andruty. Smaki dostępne wówczas prezentowały się skromnie. Na ogół były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo powstawały nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.



Współcześnie lody robi się z gotowych proszków z dodatkiem wzmacniaczy smaku i konserwantów. Wciąż jednak możemy spotkać w Polanicy-Zdroju lodziarnie, w których podobnie, jak dawniej wykonuje się pracę z najwyższą dbałością o jakość i stosuje tradycyjne receptury, oparte na naturalnych składnikach.





## Jakie rodzaje lodów możesz dostać w lodziarniach w Polanicy-Zdroju?



Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. W czasie kiedy gości u nas lato, na każdym rogu w Polanicy-Zdroju widzimy lodziarnie podające lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Możemy też wybrać lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety robione z owoców i wody.



Do wyrobu lodów włoskich używa się gotowych mieszanek w proszku łączonych z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale można też spotkać np. pistacjowe, malinowe, truskawkowe. A oprócz tego możemy dodać polewę w różnych smakach.



__Lody amerykańskie mają miękką, kremową konsystencję, bardziej zwartą, temperaturę mrożenia niższą. Również są podawane w waflu w formie stożka. Nie są jednak napowietrzone w procesie produkcji. Z tego powodu nieco różnią się wyglądem od lodów włoskich, występują zaś w podobnych smakach.



__Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety lub lody sporządzane z wegańskich zamienników, np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są tak samo smaczne jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.



## Które lody są najmniej kaloryczne?



Sięgając po lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Biorąc pod uwagę inne desery jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi podczas upałów.



Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. Do tego można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.



