Lipiec w Polanicy-Zdroju: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Polanicy-Zdroju, najważniejsze informacje miesiąca

Seriale od lat są jedną z ulubionych opcji spędzania wolnego czasu. Losy bohaterów śledzimy z wypiekami na twarzy i zapartym tchem. To, co dzieje się za drzwiami szpitali i przychodni jest szczególnie pociągające dla osób, które czasami korzystają z opieki zdrowotnej, ale chciałyby też wiedzieć więcej i zobaczyć, jak to wygląda od tej drugiej strony. Co sprawia, że tak bardzo lubimy seriale i filmy medyczne?

W magiczny świętojański wieczór, tuż przed czarodziejską Nocą Kupały mieszkańcy Wałbrzycha i regionu spotkali się w Palmiarni przy Zamku Książ, by celebrować przesilenie letnie w otoczeniu kwiatów i żywiołów. Było więc żywiołowo, wiankowo i rodzinnie by podczas plecenia wianków i wspólnych poszukiwań w ramach gry terenowej przywiać lato. Zobaczcie zdjęcia.

Dowiedz się gdzie możesz zjeść najlepszą pizzę w Polanicy-Zdroju. Jest to niewątpliwie ulubione danie milionów ludzi na całym świecie. Chyba każdy spróbował jej przynajmniej raz w życiu, a wiele osób nie wyobraża sobie bez niej życia. Sprawdź, jaką pizzę możesz zjeść w pizzeriach w Polanicy-Zdroju. Zajrzyj do katalogu firm i wybierz ulubioną.

Do poważnego wypadku doszło dziś (24 czerwca) wczesnym popołudniem na DK5, na odcinku z Wierzchosławic do Bolkowa w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. Jak informuje lokalna straż pożarna, w zdarzeniu jest kilka osób poszkodowanych, jednej osoby zakleszczonej w aucie nie udało się uratować. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Albinizm jest rzadką chorobą genetyczną, w której dochodzi do niedoboru lub braku pigmentu w skórze, włosach i oczach. Czasami towarzyszą mu zaburzenia widzenia. Albinosi są bardzo wrażliwi na promienie słoneczne, przed którymi muszą się chronić preparatami z wysokimi filtrami SPF. Dowiedz się, czym jest albinizm i jakie znane osoby mają tę chorobę. To modele, muzycy i aktywiści.

W Spalonej Dolnej w gminie Bystrzyca Kłodzka działa smażalnia pstrąga Osmelakowa Dolina. Serwuje wyjątkowego kłodzkiego pstrąga złowionego na miejscu i usmażonego nie we fryturze, jak w większości smażalni pstrągów w regionie, ale na maśle. Ryba nad wodą w Górach Bystrzyckich smakuje wybornie. To fajny pomysł na niedzielną wycieczkę w piękne miejsce, które powstało z miłości do gór.

To świetna wycieczka na weekend. Wystarczy wstać rano, wsiąść we Wrocławiu do pociągu i za 2,5 godziny (z Wałbrzycha za 1,5 godziny) można spacerować ścieżkami wśród skalnych formacji, popłynąć łódką i spoglądać na góry z punktu widokowego. Co zwiedzać w Skalnym Mieście? Ile kosztują bilety kolejowe i wstępu do Skalnego Miasta, przeczytacie poniżej.