Lista lokali wyborczych w Szczytnej. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Wolności 80, 57-330 Szczytna numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 5

adres: Henryka Sienkiewicza 16, 57-330 Szczytna numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 5

adres: Wolany 4 l. 3, 57-300 Wolany numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 5

adres: Kościelna 6, 57-330 Szczytna numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 5

adres: Chocieszów 32, 57-320 Chocieszów numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 5

adres: Łężyce 49a, 57-340 Łężyce numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 5

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Niwa 24, 57-320 Niwa numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 5

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

