Luty w Polanicy-Zdroju: Przegląd prasy ze stycznia 2022 w Polanicy-Zdroju, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd stycznia 2022 w Polanicy-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trzy lata po wojnie Sejm zdecydował, że to państwo ma obowiązek dbanie o zdrowie obywatela. Minister nie tylko odpowiadał za pilnowanie (i realizowanie) planowej polityki zdrowotnej, ale miał też prawie absolutną władzę nad lekarzami. Mógł nie tylko wpływać na to, kogo zatrudniono we Wrocławiu, Kamiennej Górze czy Wałbrzychu, ale też od groźbą utraty prawa do wykonywania zawodu - nakazać medykom pracę w odpowiednim wymiarze godzin w placówkach społecznej służby zdrowia. Na dodatek upaństwowiono wszystkie "instytucje" służby zdrowia.

Cudowny świat w miniaturze można zobaczyć na wystawie "Kolejkowo" we Wrocławiu. Co zachwyca? 3437 figurek zwierząt i ludzi (zrobienie jednej figurki to około 6 godzin), 242 budynki, w tym miniatury autentycznych budowli z Dolnego Śląska (wrocławski ratusz jest przepiękny), 215 samochodów, 60 wagonów, 15 pociągów i... 720 metrów torowiska. Kolejkowo zostało przeniesione z Dworca Świebodzkiego do Sky Tower przy ul. Powstańców Śląskich (I piętro). A jeszcze do 28 lutego można zobaczyć - obok stałej wystawy - wystawę czasową "Miasto z piernika". Oj robi wrażenie (i jak pachnie!). Zobaczcie zdjęcia i ruszajcie do "Kolejkowa" zobaczyć te cuda na własne oczy!