Pogoda na dzisiaj dla Polanicy-Zdroju - 16.03. Sprawdź, jaka będzie pogoda w środę

Pogoda na dzisiaj (środa, 16.03) w Polanicy-Zdroju

W szczytowym momencie w ciągu dnia temperatura powietrza osiągnie dzisiaj 10°C w cieniu. Dzisiaj w nocy będziemy mieć ok. 0°C. Opady deszczu pojawią się dzisiaj na 90 %. Ma spaść ok. 1.8 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.