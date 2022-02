Pogoda na tydzień dla Polanicy-Zdroju. Prognoza na 7 dni od 27.02. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu

Pogodę na tydzień dla Polanicy-Zdroju warto znać, jeśli planujesz jakiekolwiek aktywności na dworze. Znajomość prognozy pogody na 7 dni przyda ci się również, aby wiedzieć, w co się ubrać, by nie zmarznąć i się nie przegrzać. Sprawdź, jakie temperatury meteorolodzy przewidują w najbliższym tygodniu, od niedzieli (27.02) do soboty (5.03). Dzięki znajomości prognozy pogody dla Polanicy-Zdroju na tydzień będziesz gotowy na każdą sytuację pogodową.

Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju: niedziela, 27.02 Za dnia w Polanicy-Zdroju słupki rtęci powinny pokazać 3°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu -4°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów snow w Polanicy-Zdroju wynosić będzie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Polanicy-Zdroju, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie wschodnio-północny. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju w niedzielę:

rano przelotne opady śniegu. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -5 do -3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 27.02.2022: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.1

Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju: poniedziałek, 28.02 Za dnia w Polanicy-Zdroju słupki rtęci powinny pokazać 1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -6°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Polanicy-Zdroju będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Polanicy-Zdroju, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -8°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie wschodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -7 do -5 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 28.02.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -6°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.7

Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju: wtorek, 1.03 W ciągu dnia we wtorek w Polanicy-Zdroju w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 5°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -4°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Polanicy-Zdroju będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Polanicy-Zdroju, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie wschodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju we wtorek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. -5 do -3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 1.03.2022: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.8

Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju: środa, 2.03 W ciągu dnia w środę w Polanicy-Zdroju w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 6°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do -2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Polanicy-Zdroju w środę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Polanicy-Zdroju, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 2.03.2022: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.7

Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju: czwartek, 3.03 Spodziewana temperatura w czwartek w Polanicy-Zdroju to 4°C. Natomiast w nocy z czwartek na piątek temperatura może spaść do -2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Polanicy-Zdroju będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Polanicy-Zdroju, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju w czwartek:

przewaga chmur. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 3.03.2022: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.5

Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju: piątek, 4.03 W ciągu dnia w piątek w Polanicy-Zdroju w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 4°C. Z kolei w nocy z piątek na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu -3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Polanicy-Zdroju w piątek wynosić będzie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Polanicy-Zdroju, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północno-wschodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju w piątek:

rano przelotne opady śniegu. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -4 do -2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 4.03.2022: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.6

Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju: sobota, 5.03 Spodziewana temperatura w sobotę w Polanicy-Zdroju to 3°C. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu -3°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów snow w Polanicy-Zdroju wynosić będzie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Polanicy-Zdroju, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północno-wschodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Polanicy-Zdroju w sobotę:

rano przelotne opady śniegu. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -4 do -2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 5.03.2022: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.6

