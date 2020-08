Pogoda we wtorek w Polanicy-Zdroju. Zobacz prognozę pogody na jutro, 01.09 dla Polanicy-Zdroju

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Pogoda na jutro (wtorek, 01.09) dla Polanicy-Zdroju

Prognozowana na jutro temperatura to 13°C w najcieplejszym momencie dnia. Kolejna noc przyniesie nam temperatury rzędu 8°C. Opady deszczu pojawią się we wtorek na 100 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 17.6 mm deszczu.