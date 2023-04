Prasówka 23.04.2023 z całego tygodnia w Polanicy-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wodnisty katar, zatkany nos, kichanie czy swędzenie nosa mogą być objawem zarówno alergii, jak i przeziębienia. Na wiosnę trudno jest odróżnić od siebie te dwie dolegliwości, ponieważ w powietrzu krąży mnóstwo alergizujących pyłków i równocześnie pogoda jest bardzo zmienna, co sprzyja infekcjom. Sprawdź, co oznacza cieknący katar. Wypróbuj też proste i skuteczne domowe sposoby na wodnisty katar.

W piątek, 21 kwietnia przed godz. 5.00 na drodze krajowej nr 8 w Szczytnej doszło do wypadku z udziałem czterech pojazdów. Poszkodowanych zostało 10 osób.

Lista startowa turnieju Grand Prix Polski na żużlu, zaplanowanego na 13 maja 2023 r. ma PGE Narodowym, jest już kompletna. Z "dziką kartą" w ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland, przyznaną przez organizatorów, pojedzie Dominik Kubera. Rezerwowymi będą Bartłomiej Kowalski i Wiktor Przyjemski.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Hulajnogi elektryczne zyskują coraz większą popularność nie tylko za sprawą możliwości wypożyczania w dużych miastach. Wiele osób decyduje się na ich zakup na własny, codzienny użytek. Pierwsza jazda to zwykle obawy, strach, a także wielka niewiadoma i pytania, czy damy radę i poradzimy sobie z tym sprzętem. Dlatego też przygotowaliśmy dla was kilka przydatnych informacji dla początkujących użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dzięki tym poradom i wskazówkom pierwsza przejażdżka z pewnością będzie udana.

20 kwietnia 2023 jednostki straży pożarnej na terenie Dolnego Śląska uczciły pamięć zmarłych w tragicznym wtorkowym wypadku w Wałbrzychu kolegów. Towarzyszyliśmy strażakom JRG-1 w Wałbrzychu, gdzie pracowali zmarli Przemysław i Robert, w uroczystej zmianie służby połączonej z minutą ciszy. Do kolegów z Wałbrzycha dołączyli strażacy z OSP Boguszów oraz ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia.

Tragiczny wypadek w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych, do którego doszło 18 kwietnia 2023 to ogromna strata dla wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej. W wypadku, zginęło dwóch strażaków w czasie wolnym od służby, a trzeci został ranny. O ich życie walczyło 12 zastępów strażackich.

O kleszczach powstało wiele mitów, a sporo z nas wciąż w nie wierzy. Jakie są fakty i mity związane z tymi pajęczakami? Zobaczcie co mówią leśnicy oraz jak zabezpieczyć się przed kleszczami, które niedługo zaczną masowo się budzić.

Sceny niczym z filmu gangsterskiego rozegrały się w poniedziałek (17 kwietnia) na stacji paliw przy autostradzie A4 w rejonie Góry św. Anny. Czterech oprawców porwało ok. 30-letniego mężczyznę. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli.

Przed egzaminem ósmoklasisty 2023 warto przejrzeć listę lektur obowiązkowych. Należy przypomnieć sobie ich treść, bohaterów i poruszane problemy. Do jednej z nich trzeba będzie się odwołać w wypracowaniu. Również tekst literacki, znajdujący się w arkuszach z poprzednich lat, zawsze był fragmentem jednej z lektur obowiązkowych. Aby ułatwić ósmoklasistom przygotowanie do egzaminu, w jednym miejscu zebraliśmy gotowe streszczenia i opracowania obowiązkowych utworów według listy lektur opublikowanej przez CKE.

Groźny wypadek na drodze krajowej numer 46 między Kłodzkiem a Bystrzycą Kłodzką. Przy zjeździe do Krosnowic, w okolicach restauracji Bycze Jadło zderzyły się trzy pojazdy.

Długi majowy weekend dla wielu z nas oznacza rozpoczęcie sezonu podróżniczego. W tym roku, wystarczy wziąć 1 wolny od pracy dzień, by mieć do dyspozycji w sumie 5 lub 3 wolne dni, aby cieszyć niemal 10 - dniowym urlopem. Wedle analizy Kiwi.com, firmy traveltech i wyszukiwarki tanich lotów, 25% użytkowników postawi na wyjazd trwający od 1-2 tygodni! To świetne rozwiązanie, żeby z jednej strony zaoszczędzić pule urlopowych dni i spędzić pełnowymiarowe wakacje w cenie znacznie niższej niż w szczycie sezonu letniego. Włochy i Hiszpania, jak zawsze wiodą prym w zestawieniu najczęściej wybieranych kierunków, z kolei lotnisko Kraków-Balice jest najpopularniejszym miejscem, w którym polscy podróżujący rozpoczną majowe podróże. Wszystko za sprawą konkurencyjnych cen i atrakcyjnych kierunków podróży.