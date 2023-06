Prasówka 25.06.2023 z całego tygodnia w Polanicy-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do poważnego wypadku doszło dziś (24 czerwca) wczesnym popołudniem na DK5, na odcinku z Wierzchosławic do Bolkowa w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. Jak informuje lokalna straż pożarna, w zdarzeniu jest kilka osób poszkodowanych, jednej osoby zakleszczonej w aucie nie udało się uratować. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Tygodniowa prasówka 25.06.2023: 18.06-24.06.2023 Polanica-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Katastrofa łodzi podwodnej Titan to w ostatnim czasie temat numer jeden w mediach na całym świecie. Co ciekawe i zaskakujące, ma on wiele wspólnego z branżą gier wideo. Okazuje się bowiem, że pojazd miał być sterowany za pomocą popularnego kontrolera, a dzięki nagłośnieniu sprawy zyskiwać zaczęli twórcy niektórych tytułów dostępnych na Steamie. Zobacz, co łączy aferę OceanGate i rynek interaktywnej rozrywki.