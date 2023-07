Prasówka 30.07.2023 z całego tygodnia w Polanicy-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najnowszy abonament RTV 2023? Jest pomysł zmian w przepisach. Opłata dla ludzie bez odbiornika? Oto szczegóły”?

Przegląd tygodnia: Polanica-Zdrój, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najnowszy abonament RTV 2023? Jest pomysł zmian w przepisach. Opłata dla ludzie bez odbiornika? Oto szczegóły Opłaty abonamentowe dla wielu osób są źródłem mniej lub bardziej zasłużonego poczucia niesprawiedliwości. Opłacając abonament RTV, trzeba to robić, jeśli jest się w posiadaniu odbiornika radiowego lub telewizora. Coraz częściej jednak wykorzystuje się tu telewizję satelitarną lub kablową i niekoniecznie korzysta się z samego telewizora. 📢 Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Turystyczny hit ze zjeżdżalniami wodnymi, wodospadem i największym w Polsce Ninja Water Park ZDJĘCIA Zalew w Radkowie otwarty po kapitalnym remoncie! Na ten moment czekali mieszkańcy Dolnego Śląska, a zwłaszcza Wałbrzycha, Kłodzka czy Dzierżoniowa i Świdnicy. Prace trwały dwa lata i kosztowały 5 mln zł. Pieniądze pochodzą z rządowego dofinansowania. Na miejscu mnóstwo atrakcji, m.in. jeden z największych parków wodnych w Polsce - Ninja Water Park, a od 29 lipca także splash tower - ogromna wieża ze zjeżdżalniami i 10 metrowym wodospadem.

📢 Handlowali ludźmi nadal przebywają na wolności. Są wśród nich dolnoślązacy, zdjęcia, rysopisy Art. 189a *§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Tylko tyle grozi osobie, która dopuszcza się takiego przestępstwa w Polsce. Pomimo wysokiej wykrywalności tych przestępstw, nadal na wolności są przestępcy, którzy nie liczą się z czyjąś wolnością. Poszukuje ich policja w całej Polsce, być może ta publikacja przyczyni się do schwytania któregoś z nich.

📢 25-lecie powodzi w Szczytnej, Dusznikach-Zdroju i Polanicy - Zdroju. W powiecie kłodzkim, zginęło 9 osób FILM W sobotę, 22 lipca w Szczytnej odsłonięta została tablica upamiętniająca powódź, która nawiedziła tę miejscowość 25 lat temu. W ramach wydarzenia zaprezentowana została także wystawa fotografii ukazująca skutki klęski żywiołowej, w wyniku której życie straciły dwie osoby. Szczegóły w załączonym filmie. 📢 Pacjenci czekają na leki z osocza! Można oddawać je częściej niż pełną krew, a dawcy mają takie same przywileje. Eksperci apelują o pomoc Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.

📢 Michał Koszycki powalczy o tytuł najlepszego kucharza na świecie. Jego dania możecie zjeść w Bohemie w Szczawnie-Zdroju Znalezienie się w szóstce finalistów najbardziej prestiżowego konkursu kulinarnego na świecie Bocuse d'or, już jest ogromnym sukcesem. Jeśli Michał Koszycki, szef kuchni restauracji Bohema w Szczawnie-Zdroju wygra polski finał, to zawalczy o tytuł najlepszego szefa kuchni na świecie. 📢 Mała Prowansja na Dolnym Śląsku czyli Lawendowy Ogród w Kamieńcu w powiecie kłodzkim W Kamieńcu, w gminie Kłodzko, powstał Lawendowy Ogród. To rodzinny biznes zrodzony z miłości do kwiatów. W sezonie funkcjonuje codziennie między godziną 12.00 a 18.00. Na miejscu można zaopatrzyć się także w produkty tworzone z lawendy, w soki, susz, a firma zamierza rozwijać się wchodząc w produkcję olejków i hydrolatów. To już kolejne takie miejsce w powiecie kłodzkim, które jest jak Mała Prowansja. Więcej w materiale wideo.

📢 Pole dance na dachu Galerii Dominikańskiej. Zobaczcie, jak instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańczyły na rurze W sobotę (22.07) na dachu Galerii Dominikańskiej odbyły się pokazy tańca na rurze. Akrobatyczne umiejętności prezentowały instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańca Royal Pole Dance Academy. Ależ one są wygimnastykowane! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć i film. Zobaczcie. 📢 Pierogowe Love w Jugowie. Miłośnicy pierogów mieli raj na ziemi ZDJĘCIA, FILM Już po raz piąty w Jugowie na terenie siedziby Nadleśnictwa Jugów odbyło się Pierogowe Love. Impreza, w której Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy Nowa Ruda prezentują pierogi podawane na różne sposoby i konkurują w tym, które są najlepsze i najciekawsze pod względem smaku. 📢 Zoo w Łącznej z nowymi atrakcjami. Będą dwie nowe strefy tematyczne. Otwarcie w lipcu 2023 ZDJĘCIA, FILM Zoo w Łącznej w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim jest lubiane i popularne w regionie. Mniejsze i tańsze od Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, ale także bardziej kameralne. A to cenią sobie turyści. Co ciekawe, Zoo w Łącznej posiada jedyną w Polsce grupę wilków polarnych. A jeszcze w lipcu tego roku planowane jest otwarcie strefy Australii oraz strefy Ameryki Południowej.

📢 Ivan Alvarez to nowy Mister Supranational 2023! Tak wygląda najprzystojniejszy mężczyzna na świecie! Daniel Tracz daleko w tyle Za nami finałowa gala Mister Supranational 2023, którą wyemitował Polsat! O tytuł najprzystojniejszego mężczyzny na świecie ubiegało się 35 reprezentantów krajów z całego świata. Decyzją jury najprzystojniejszym mężczyzną został pochodzący z Hiszpani Ivan Alvarez! Niestety nie był to udany konkurs dla naszego rodaka.

