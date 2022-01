Prasówka Polanica-Zdrój 13.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Polanicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Witamina B12 jest składnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i krwiotwórczego. Źródłem kobalaminy są produkty pochodzenia zwierzęcego, dlatego w eliminującej je diecie może tego składnika zabraknąć. Niedobór witaminy B12 w organizmie jest źródłem szeregu dolegliwości. Sprawdź, jakie objawy mogą świadczyć o niedostatecznym spożyciu kobalaminy!

Konsulat będzie obsługiwał Ukraińców mieszkających na Dolnym Śląsku oraz w województwach: lubuskim, wielkopolskim i opolskim. Jest to piąty Konsulat Generalny Ukrainy w Polsce po Warszawie, Lublinie, Krakowie i Gdańsku. We Wrocławiu działa również konsulat honorowy Ukrainy.

Inaczej niż objawy samego COVID-19, działania uboczne stosowanych przeciwko niemu szczepionek są częstsze u kobiet. Niepożądane skutki dotyczą m.in. gospodarki hormonalnej, jednak naukowcy uspokajają, że są one nieznaczne i nietrwałe. Sprawdzamy, czy szczepienie na koronawirusa zaburza cykl miesiączkowy i płodność u kobiet – oto wyniki dostępnych oraz najnowszych badań.

Branża budowlana jako jedna z nielicznych świetnie radzi sobie w czasach pandemii. Piętrzą się jednak przed nią inne trudności, m.in. zastój w inwestycjach. Mimo to nie ma raczej obaw o przyszłość budownictwa mieszkaniowego.

Hiszpańskie Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych wydało komunikat, w którym zaleca traktowanie i leczenie COVID-19 tak samo, jak innych chorób zakaźnych, np. grypy. „Musimy jak najszybciej odzyskać „starą” normalność, czyli życie, jakie znaliśmy przed marcem 2020 roku: bez masek i ograniczeń interakcji społecznych.” - czytamy w komunikacie. Według hiszpańskiego towarzystwa medycznego na powrót do normalności pozwala pojawienie się nowego warianty koronawirusa jakim jest Omikron, który powoduje łagodniejsze objawy i szybsze nabywanie odporności.

Sporysz to potoczna nazwa przetrwalnika toksycznego grzyba, który pasożytuje na zbożach, a w przypadku spożycia powoduje halucynacje, psychozy i zgony. Objawy zatrucia traktowano dawniej jako tajemniczą chorobę i nazywano „świętym ogniem”. Choć dziś sam sporysz rzadko jest zagrożeniem, wciąż zdarzają się zatrucia i inne powikłania. Zawartą w nim ergotaminę i jej pochodne stosuje się bowiem jako leki – wyjaśniamy więc, na co trzeba uważać!

W bańkę mieszkaniową w Polsce jedni wierzą, inni nie, jednak najnowsze dane o sprzedaży mieszkań sugerują, że coś rzeczywiście mocno się zmieniło. Jak donoszą analitycy Banku Pekao, po raz pierwszy od dekady sprzedaż mieszkań deweloperskich na koniec roku spadła zamiast wzrosnąć. To mogą być dobre wieści dla planujących zakup nieruchomości.

Rodzice, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego, nie muszą się martwić, że bon przepadnie. Rząd przedłużył możliwość płacenia Polskim Bonem Turystycznym z końca marca 2022 r. aż do 30 września 2022 r.

Maciej Zakościelny to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Właśnie możemy podziwiać go w kinach w filmie "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4", ale aktor niedawno wyznał, co naprawdę jest dla niego najważniejszą życiową rolą!