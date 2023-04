Prasówka Polanica-Zdrój 19.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Polanicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Groźny wypadek na drodze krajowej numer 46 między Kłodzkiem a Bystrzycą Kłodzką. Przy zjeździe do Krosnowic, w okolicach restauracji Bycze Jadło zderzyły się trzy pojazdy.

Przed egzaminem ósmoklasisty 2023 warto przejrzeć listę lektur obowiązkowych. Należy przypomnieć sobie ich treść, bohaterów i poruszane problemy. Do jednej z nich trzeba będzie się odwołać w wypracowaniu. Również tekst literacki, znajdujący się w arkuszach z poprzednich lat, zawsze był fragmentem jednej z lektur obowiązkowych. Aby ułatwić ósmoklasistom przygotowanie do egzaminu, w jednym miejscu zebraliśmy gotowe streszczenia i opracowania obowiązkowych utworów według listy lektur opublikowanej przez CKE.

Długi majowy weekend dla wielu z nas oznacza rozpoczęcie sezonu podróżniczego. W tym roku, wystarczy wziąć 1 wolny od pracy dzień, by mieć do dyspozycji w sumie 5 lub 3 wolne dni, aby cieszyć niemal 10 - dniowym urlopem. Wedle analizy Kiwi.com, firmy traveltech i wyszukiwarki tanich lotów, 25% użytkowników postawi na wyjazd trwający od 1-2 tygodni! To świetne rozwiązanie, żeby z jednej strony zaoszczędzić pule urlopowych dni i spędzić pełnowymiarowe wakacje w cenie znacznie niższej niż w szczycie sezonu letniego. Włochy i Hiszpania, jak zawsze wiodą prym w zestawieniu najczęściej wybieranych kierunków, z kolei lotnisko Kraków-Balice jest najpopularniejszym miejscem, w którym polscy podróżujący rozpoczną majowe podróże. Wszystko za sprawą konkurencyjnych cen i atrakcyjnych kierunków podróży.