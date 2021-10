Prasówka Polanica-Zdrój 30.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Polanicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Adršpach w Czechach, zwane Skalnym Miastem to nasza kolejna propozycja na weekendową podróż i wprost wymarzone miejsce na całodniową wycieczkę z Dolnego Śląska. Zobaczcie zdjęcia ze Skalnego Miasta w Czechach zrobione w przedostatni weekend września, a poniżej zapoznajcie się z przydatnymi informacjami i zaplanujcie podróż!

Domy do 70 m2 wkrótce będzie można stawiać bez pozwolenia na budowę. Nie cichną jednak kontrowersje wokół nowego rozwiązania. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, budowa domu będzie możliwa tylko w promieniu 200 m od istniejącej zabudowy. Z kolei zdaniem ekspertów właściciel takiego domu może mieć problem ze sprzedażą nieruchomości.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5V0287PL Tablet LENOVO

targus click-in case to eleganckie etui przeznaczo…

Click-in Apple iPad Pro 10.5 cali THZ67404GL Etui do tabletu TARGUS

Jesień to czas kasztanów. Można je wykorzystać nie tylko do zrobienia ludzików, ale także kosmetyków i środków myjących. Podpowiadamy, jak zrobić mydło z kasztanów i sprawdzamy, czy rzeczywiście działa korzystnie na skórę.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni i listopadowe wyprzedaże odwiedzać będziemy w galeriach i otwartych bez dodatkowych ograniczeń sklepach. Jednak Black Friday przypadający w tym roku 26 listopada, i następujący po nim Cyber Monday mają już swoich zwolenników w sklepach sprzedających online. I choć do Black Friday jeszcze prawie dwa miesiące, te sklepy korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń już się szykują z ofertami promocyjnymi dla klientów. W tych, które są na to najlepiej przygotowane widać te starania będzie już teraz - po wystroju i liczniku pokazującym, ile jeszcze czasu zostało do wyprzedaży.

Stanisław Dzierniejko, człowiek, który zna świat filmu od podszewki, napisał znakomitą książkę, pełną humoru i ciekawych historii ze świata kina. Teraz będzie można spotkać się z autorem, na całym Dolnym Śląsku, i porozmawiać o książce "Mój pierwszy seans filmowy”. Oto szczegóły