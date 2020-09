Prasówka Polanica-Zdrój 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Polanicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09.2020, w Polanicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Centra handlowe apelują do rządu o jasny nakaz używania maseczek. Na Zachodzie za brak maseczki grożą słone kary. Polskie prawo jest wadliwe”?

Prasówka Polanica-Zdrój 7.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Centra handlowe apelują do rządu o jasny nakaz używania maseczek. Na Zachodzie za brak maseczki grożą słone kary. Polskie prawo jest wadliwe Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do rządu i posłów „o pilne doprecyzowanie przepisów regulujących uprawnienia i obowiązki osób przebywających w miejscach handlu i usług w czasie epidemii oraz określenie konsekwencji dla tych, którzy nie będą ich przestrzegać". Przez niejasne prawo w sklepach i innych miejscach coraz częściej dochodzi do sporów, a nawet awantur, jak w głośnej już wojence celebryty Tomasza Karolaka z siecią IKEA. Handlowcom zależy na ukróceniu tego groźnego procederu. Coraz więcej krajów na Zachodzie wprowadza lub zaostrza kary za brak maseczki w miejscu publicznym. Noszenie maseczek jest obowiązkowe m.in. w całym Paryżu, kara wynosi 135 euro. W Berlinie kary wahają się między 50 a 500 euro, a we włoskiej Kampanii nawet 1000 euro. Zaostrzone przepisy brytyjskie przewidują kary nawet do 3200 funtów, a irlandzkie – karę pół roku więzienia. 📢 PILNE: Zmiana stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie badania na koronawirusa. Lekarz rodzinny może skierować na test po teleporadzie Ministerstwo Zdrowia poszło na rękę lekarzom rodzinnym i zmieniło zasady kierowania pacjentów na badanie dotyczące koronawirusa. W pewnych przypadkach możliwe będzie skierowanie na test po teleporadzie, a nie fizycznej obecności pacjenta w gabinecie.

📢 Największe grzyby świata: potrafią być cięższe od człowieka! Te okazy biją rekordy. Gdzie rosną? Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?

📢 Tu zapłacisz najwięcej: 10 polskich miast z najdroższym parkowaniem. Od dzisiaj nawet 250 zł kary za brak biletu! Opłaty za postój w polskich miastach gwałtownie rosną. W 2020 roku w wielu miejscach podniesiono nie tylko ceny biletów parkingowych, ale także opłaty dodatkowe za ich brak. Parkowanie w soboty i niedziele w większości miejsc - choć nie wszędzie! - jest darmowe, jednak godzina postoju w dzień roboczy może przyprawić o zawrót głowy. Gdzie jest najdrożej?

📢 Zawaliłeś coś w pracy? I tak pewnie radzisz sobie lepiej niż ci projektanci i planiści Jak bardzo można zepsuć projekt łazienki lub dywanu? Okazuje się, że prosty projekt może być spektakularnie zawalony. Zawinił brak wyobraźni, czy raczej jej nadmiar? 📢 Jakie śniadania jada się w różnych krajach świata? Ta galeria sprawi, że zgłodniejesz Jakie śniadania jada się w różnych krajach? Z reguły im bardziej na południe, tym śniadania są lżejsze. W regionie śródziemnomorskim posiłek ten uznaje się za nieistotny - smakosze czekają na obiad lub obfitą kolację. A gdzie jada się najwięcej? To nie jest galeria do czytania "na głodniaka"! 📢 Kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu! Są decyzje sądu po śmierci Anny Karbowniczak Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.

📢 Rodzina 500 plus 2021. W nowym roku będą zmiany w programie. Jakie? Co z waloryzacją 500 plus: 7.09.2020 Rząd zaakceptował ustawę budżetową na 2021 rok. Teraz po wakacjach zajmie się nią Sejm, bo dopiero po odbyciu całej procedury legislacyjnej i publikacji w Dzienniku Ustaw stanie się ona obowiązującym prawem, ale to formalność. Budżetowe założenia rządu zostaną uchwalone na sto procent. Czy w budżecie przewidziane są pieniądze na waloryzację zasiłku 500 plus w 2021 roku?

📢 Wakacje po sezonie: 7.09.2020. Koronawirus spowodował, że więcej niż zwykle osób zaplanowało urlop na wrzesień Jedni zwlekali czekając na bon turystyczny 500 plus, inni bo chcieli wyjechać tam gdzie inni, ale tłumy to minimalizacja bezpieczeństwa i ogromne ryzyko. Co innego teraz, gdy wszyscy wrócili do domów i we wrześniu, przy całkiem niezłej pogodzie, można wybrać się w dowolne miejsce z gwarancją minimalizacji ryzyka. Urlop we wrześniu w czasach nowej normalności - to może więc być to!

📢 10 wskazówek, jak mówić o byłym i obecnym pracodawcy Jakkolwiek byśmy nie myśleli o swoim szefie, lepiej swoje zdanie zachować dla siebie. Ta zasada dotyczy nie tylko aktualnego pracodawcy, ale również byłego przełożonego. Jeśli jednak chcemy podzielić się swoimi przemyśleniami, lepiej robić to w zaufanym gronie.

