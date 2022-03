Prasówka Polanica-Zdrój 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Polanicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Jak podaje agencja Reutera sieć restauracji McDonald's tymczasowo zawiesza działalność swoich 850 punktów działających na terytorium Rosji. Sieć przyłącza się w ten sposób do innych ogólnoświatowych firm takich jak IKEA bądź Ford.

Stany Zjednoczone wprowadzą zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej - informuje agencja Bloomberg. Decyzję w tej sprawie Biały Dom ma ogłosić jeszcze dziś.

Wojna na Ukrainie zbiera coraz tragiczniejsze żniwo i wielu Ukraińców próbuje ze wszelką cenę uciec w bezpieczne miejsce, by ratować własne życie. Do Polski dotarło już ponad milion osób, które potrzebują pomocy i dachu nad głową. Wielu z nas oferuje im lokum w swoich domach, mimo że często mieszkamy na niewielkim metrażu. Działamy spontanicznie z potrzeby serca i przyjmujemy pod swój dach przerażone rodziny z dziećmi, które często widzimy pierwszy raz na oczy. Podpowiadamy, jak przygotować dom na przyjęcie uchodźców i na co warto zwrócić uwagę.