Prasówka tygodniowa z 14.05.2023 w Polanicy-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Polanica-Zdrój, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przeczytaj, gdzie znajdziesz najsmaczniejsze lody w Polanicy-Zdroju. Wakacyjny czas na pewno nie może się bez nich obejść. Chyba nikt nie wyobraża sobie gorącego, słonecznego dnia bez orzeźwiającego przysmaku, jakim są. Sprawdź jak powstały i gdzie je wynaleziono. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Polanicy-Zdroju.

Straszny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek około południa, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby.