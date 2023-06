Prasówka z całego tygodnia 11.06.2023 w Polanicy-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Polanica-Zdrój, 11.06.2023. 4.06 - 10.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To świetna wycieczka na weekend. Wystarczy wstać rano, wsiąść we Wrocławiu do pociągu i za 2,5 godziny (z Wałbrzycha za 1,5 godziny) można spacerować ścieżkami wśród skalnych formacji, popłynąć łódką i spoglądać na góry z punktu widokowego. Co zwiedzać w Skalnym Mieście? Ile kosztują bilety kolejowe i wstępu do Skalnego Miasta, przeczytacie poniżej.

We wrocławskim zoo z bardzo bliska można oglądać goryle górskie. Pod Afrykarium stanęło największe w Europie kino VR. Dzięki okularom VR przenosimy się w sam środek rwandyjskich lasów równikowych i podglądamy życie tych rzadkich zwierząt. Ale to niejedyna nowa atrakcja. Przeczytajcie poniżej.