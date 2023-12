Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Polanicy-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Okres świąteczno-noworoczny to czas licznych wyjazdów i podróży – na drogach należy spodziewać się większego natężenia ruchu. - Apelujemy do kierowców o rozwagę i ostrożność. Przypominamy również, że w nadchodzących dniach obowiązywać będą ograniczenia w ruchu - czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Transportu Deogowego.

Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi!