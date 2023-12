Prasówka z listopada 2023. Sprawdź, co działo się w Polanicy-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Polanicy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Nowy basen w Polanicy-Zdroju. Ruszyły prace przy budowie imponującego obiektu, który ma szansę na otwarcie w lecie 2024”?

Przegląd listopada 2023 w Polanicy-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy basen w Polanicy-Zdroju. Ruszyły prace przy budowie imponującego obiektu, który ma szansę na otwarcie w lecie 2024 Ruszyły prace przy budowie odkrytego basenu w Polanicy-Zdroju. Gmina na tą długo oczekiwaną inwestycję pozyskała środki z rządowego programu Polski Ład. Nowy basen powinien zostać otwarty już w lipcu przyszłego roku. 📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych. Zobaczcie ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg odmieniane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, by w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Piękne siatkarki Tauron Ligi 2023-2024. Zachwycają urodą i wysportowanym ciałem. Zobacz zdjęcia Rozgrywki Tauron Ligi w siatkówce kobiet w sezonie 2023-2024 rozpoczęły się w październiku. Bierze w nich udział 12 zespołów. Zobacz, kogo można oglądać na siatkarskich parkietach - oto piękne siatkarki z polskiej ekstraklasy. Na Instagramie zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami.

Prasówka grudzień Polanica-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży kinowym hitem. Zagrał w nich Wrocław i okolice Wałbrzycha Superprodukcja filmowa Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży tuż po premierze są obwołane kinowym hitem. Hollywood osadziło akcję we Wrocławiu, ale mało kto wie, że Dwunasty Dystrykt zagrały okolice Wałbrzycha. I nie były to sceny z mrocznych kopalni, ale najpiękniejsze sielskie widoczki wśród przyrody. Podpowiadamy, gdzie pod Wałbrzychem gościła ekipa filmowa i jak długo goszczą one na ekranie.

📢 Piękna zima i mnóstwo śniegu w Zieleńcu! Przygotowują już stoki dla narciarzy. Sezon narciarski 2023: ceny, godziny otwarcia FILM, ZDJĘCIA Dzisiaj, 23 listopada w Zieleńcu, znanym w Polsce ośrodku narciarskim, który znajduje się w gminie Duszniki - Zdrój w powiecie kłodzkim, jest biało. Ruszyło też naśnieżanie stoków w Zieleniec Sport Arena. Jeśli tylko pogoda i zimowa aura się utrzyma sezon zimowy w tym ośrodku ruszy już z początkiem grudnia. W Zieleńcu jest mnóstwo śniegu, tutaj króluje już prawdziwa zima. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 „Globalnie czy regionalnie” - Europejskie Forum Młodzieży w Polanicy-Zdroju W Polanicy-Zdroju uczniowie szkół z regionu dyskutowali o swojej przyszłości i możliwościach rozwoju jakie dają im instytucje funkcjonujące w powiecie kłodzkim oraz województwie dolnośląskim. 📢 Nowe Podzamcze oficjalnie ukończone. Największy apartamentowiec deweloperski Wałbrzycha gotowy, będzie kolejna inwestycja! Zdjęcia 17 listopada 2023, po dwóch latach budowy, oficjalnie zakończono inwestycję Nowe Podzamcze w dzielnicy Podzamcze w Wałbrzychu. Firma PCG Deweloper ma jeszcze do sprzedania w tym apartamentowcu mieszkania z bajecznymi widokami i już planuje kolejną inwestycję, tym razem w innej dzielnicy Wałbrzycha. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnego zakończenia budowy apartamentowca Nowe Podzamcze.

📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana. 📢 Prasówka tygodniowa z 19.11.2023 w Polanicy-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mroźny weekend 18 - 19 listopada 2023 na południu Dolnego Śląska i pierwszy atak zimy ”?

📢 Wypadek śmiertelny na DK 5 w powiecie świdnickim. Nie żyje 68-letni pasażer, trzy osoby w szpitalu Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.

📢 Ciężki wypadek na DK8. Samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na DK8 w Jordanowie Śląskim W środę (8 listopada) na drodze krajowej numer 8 zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku ranne zostały dwie osoby. Jedna z nich jest w stanie ciężkim. 📢 14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, NOWY FILM Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju.

📢 W Polanicy-Zdroju będzie profesjonalny tor rowerowy. Tor MTB Cross Country ma być najlepszym torem tego typu w Polsce FILM, ZDJĘCIA Minister sportu zarekomendował do realizacji inwestycję związaną z budową profesjonalnego toru rowerowego typu MTB Cross Country w Polanicy-Zdroju. Najlepszy tor tego typu w Polsce będzie zbudowany przy ulicy Okrzei. 📢 Polanickie Powązki. Cmentarz w Polanicy - Zdroju pełen jest bohaterów, którzy walczyli o Polskę FILM, ZDJĘCIA Polanicka nekropolia jak warszawskie Powązki. Pochowani tutaj są bohaterowie naszej historii z całej Polski. Leżą tutaj także bohaterowie walk o niepodległość Polski, politycy, żołnierze powstań śląskich, uczestnicy powstania warszawskiego czy obrony Lwowa.

