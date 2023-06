Prasówka z maja 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Polanicy-Zdroju? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Polanicy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Gdzie możesz zjeść dobre lody w Polanicy-Zdroju? Sprawdź adresy w czerwcu 2023”?

Przegląd maja 2023 w Polanicy-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie możesz zjeść dobre lody w Polanicy-Zdroju? Sprawdź adresy w czerwcu 2023 Przeczytaj, gdzie się znajdują posiadające najlepszą ofertę lodziarnie w Polanicy-Zdroju. Z pewnością wszyscy kojarzą je z latem. W gorący, słoneczny dzień okażą się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Zobacz jak powstawały i gdzie mają swoje korzenie. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Polanicy-Zdroju. 📢 Niesamowita metamorfoza! Front zabytkowej Poczty Polskiej przy ul. Słowackiego w Wałbrzychu już odnowiony! Zobaczcie zdjęcia Przechodzący ulicą Słowackiego w Wałbrzychu nie mogą oderwać wzroku od wyremontowanego frontonu budynku zabytkowej Poczty Polskiej. Gmach latem 2023 roku będzie liczyć 116 lat, a wyglądać będzie jak nowy. Właśnie rozebrano rusztowania na elewacji frontowej, a przemiana budynku robi wrażenie! Zobaczcie sami - na naszych zdjęciach.

📢 Vanilla chrome nails to delikatne paznokcie w kolorze waniliowym. Zobacz, jak się prezentuje ten manicure idealny na każdą okazję Szukasz pomysłu na delikatny i jednocześnie modny manicure? Koniecznie zobacz naszą propozycję, jaką jest vanilla chorme nails. Paznokcie w kolorze wanilii to hit lata. To jeden z wiodących trendów w stylizacji paznokci. Zyskał na popularności dzięki modzie na minimalizm.

Prasówka czerwiec Polanica-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zalew w Radkowie po remoncie. Będą duże zmiany! Otwarcie już w czerwcu 2023. Zdjęcia i film Dobiega końca remont Zalewu w Radkowie, jednego z ładniejszego w regionie. Jak obiecuje burmistrz gminy, Jan Bednarczyk jeszcze w czerwcu Zalew Radkowski powinien zostać otwarty. Będą nowe atrakcje, m.in. dwa oddzielne kąpieliska i potężna zjeżdżalnia wodna. Inwestycja pochłonie 5 mln zł, jest dofinansowana ze środków rządowych z Polskiego Ładu. Zobaczcie, co dla was mamy!

📢 AKTUALIZACJA Wiadomo czyje ciało znalazły dzieci przy ulicy Konduktorskiej w Legnicy. Sprawcy zbrodni już zostali zatrzymani W sobotę 13 maja w Legnicy grupa dzieci znalazła zbezczeszczone ciało. Już wiadomo do kogo należy, zatrzymano również sprawców tej makabrycznej zbrodni, dziesięć dni po znalezieniu zwłok. 📢 Pamiętasz jeszcze kuchnie z PRL-u? Zobacz zdjęcia i sprawdź, czy kojarzysz sprzęty z lat 60. 70 i 80. Wróciła moda na kredensy i prodiże W PRL-u wnętrza kuchni Polaków często były bardzo do siebie podobne, bo meble i akcesoria produkowano na masową skalę. Nawet upolowanie w sklepie podstawowych sprzętów było dużym wyzwaniem i często rodacy załatwiali je po znajomości, czyli „spod lady”. Nie przeszkadzało to jednak, żeby wyczarowywać w kuchni PRL-owskie smakołyki – blok czekoladowy, szyszki z ryżu, flaki czy zimne nóżki w galarecie. Zobacz, jakie meble i sprzęty królowały w kuchniach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz kultowy prodiż, młynek do kawy i makutrę z PRL-u.

📢 Co zobaczymy na PlayStation Showcase 2023? Przecieki i przewidywania dotyczące nadchodzącej konferencji Sony Obecnie na rynku konsol do gier liczą się przede wszystkim trzy firmy - Microsoft, Sony oraz Nintendo. „Niebiescy” od dłuższego czasu nie prezentowali żadnych nowości wychodzących z ich studiów, jednak wiemy, że wkrótce oczekiwania graczy dobiegną końca. W sieci trwa zażarta dyskusja na temat tego, co możemy zobaczyć podczas wydarzenia, gdyż Japończycy nie dają zbyt wielu przesłanek na ten temat. Zobacz, co prawdopodobnie zostanie pokazane na konferencji PlayStation Showcase 2023. 📢 Prosty sposób na szybkie schudnięcie. Ćwiczenia z kettlebell na ekspresowe spalanie kalorii i wyszczuplenie brzucha. Mamy cały trening Kettlebell to skuteczny przyrząd, który umożliwia trening całego ciała i spalanie setek kalorii. Specjalnie zaprojektowany odważnik kulowy zapewnia wyzwanie siłowe dla mięśni i wysiłek kardio dla serca. Ta skuteczna kombinacja pozwala na ekspresowe wyszczuplanie ciała zwłaszcza na okolicach brzucha. Zobacz, jak łatwo zrzucić kilogramy, wykonując ćwiczenia z kettlebell! Tylko jedno spala 20 kcal na minutę. Wypróbuj cały trening, rzeźbiąc talię, ale też ramiona.

📢 Niezwykły fenomen Heroes of Might and Magic III w Polsce. Czym ta gra zdobyła serca graczy w naszym kraju? Heroes of Might and Magic III to klasyka gatunku strategii turowych, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce. To niezwykłe połączenie strategicznych decyzji, epickich bitew i magicznej atmosfery przyciąga nie tylko fanów gier strategicznych, ale graczy w ogóle. Przyglądamy się czynnikom, które przyczyniły się do wyjątkowego fenomenu popularności gry HoMM3 w Polsce. Za co pokochaliśmy „Heroesy”? 📢 Mieszkanka Szalejowa Dolnego od 15 lat obsadza wieś kwiatami, robi piękne klomby i skalniaki FILM, ZDJĘCIA Każdej wiosny, od 15 lat Zofia Skruch sadzi kwiaty w Szalejowie Dolnym w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku. Zagospodarowuje każdy wolny kawałek wsi, który można do tego wykorzystać. Dzisiaj dzieło pani Zofii doceniają nie tylko mieszkańcy ale i przypadkowe osobo przejeżdżające przez wieś, które zatrzymują się i robią zdjęcia.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego. Odpowiedzi i arkusz CKE z 23 maja. Za nami egzamin ósmoklasisty z polskiego. Co było? Egzamin ósmoklasisty 2023 już za nami. Język polski jest pierwszym przedmiotem, z którym zmierzyli się uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Egzamin rozpoczął się dziś o godz. 9.00, a zakończył o godz. 11.00. W tym tekście zamieściliśmy arkusz CKE, a także proponowane odpowiedzi do zadań. Zobaczcie najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty z polskiego: wymagania, terminy i typy zadań. 📢 Atrakcje turystyczne Dolnego Śląska, które trzeba zobaczyć w 2023 roku! Pałace, wieże, zamki i obłędne widoki [LISTA: TOP 10] Turystyczne atrakcje Dolnego Śląska. Wybraliśmy dziesięć z nich, które trzeba zobaczyć w 2023 roku. Potrafią zachwycić nawet najbardziej wymagających podróżników! Urokliwe zamki i pałace, wieże widokowe i kilometry górskich tras. Byliście już w tych miejscach? Musicie koniecznie zobaczyć je w 2023 roku! Z tekstu poniżej dowiecie się co jest w nich wyjątkowego, poznacie ich historię i tajemnice. Wśród wyjątkowych Pałac Marianny, wodospady w Izerach i niespodzianki Ziemi Kłodzkiej. Te propozycje są idealne na zimę, a niektóre na wiosnę

📢 Zwalcz mszyce w ogrodzie! Polecamy domowe, ale skuteczne opryski. Pomoże ocet, soda i roślinne preparaty, przydadzą się też żółte wstążki Mszyce to wyjątkowo popularne szkodniki. Atakują rośliny ogrodowe i balkonowe, ozdobne i użytkowe. Mszyce warto zwalczać, ale niekoniecznie trzeba od razu sięgać po „chemię”. Jest sporo naturalnych, skutecznych i tanich (a czasem wręcz darmowych) preparatów, które możemy stosować do oprysków przeciw mszycom. Warto też wykorzystać do pomocy wrogów tych owadów, czyli biedronki i złotooki. Polecamy skuteczne domowe metody na mszyce. 📢 Odmładzające fryzury dla blondynek. Te uczesania sprawią, że każda kobieta poczuje się pięknie. Zobacz 3 modne propozycje Bob to cięcie idealne dla każdej kobiety, a w kolorze blond sprawi, że będziesz wyglądała na młodszą niż jesteś. Sprawdź 3 najmodniejsze odmładzające fryzury damskie na każdą długość włosów dzięki, którym botoks nie będzie Ci już potrzebny.

📢 Pożar warsztatu stolarskiego w Szalejowie Górnym. Na miejscu służby ZDJĘCIA 10 maja po godzinie 11.00 w Szalejowie Górnym doszło do pożaru warsztatu stolarskiego. Obecnie trwa akcja gaśnicza. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny pożaru. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wkrótce podamy więcej informacji. 📢 Śmiertelny wypadek na dolnośląskich drogach. W Czadrowie pod Kamienną Górą samochód uderzył w drzewo AKTUALIZACJA Do wypadku doszło we wtorek (9 maja) około godz. 22, na drodze pomiędzy Kamienną Górę z Krzeszowem, a dokładnie na wysokości miejscowości Czadrów. Samochód osobowy, którą podróżowały trzy osób wypadł z drogi i rozbił się o drzewo. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. 📢 Jak wyczyścić białe trampki? Poznaj najlepsze domowe sposoby bez chemii. Zobacz, jak zadbać o białe buty na wiosnę Białe trampki i inne modele obuwia w tym kolorze są bardzo modne i chętnie noszone w sezonie wiosenno-letnim. Niestety kapryśna aura sprawia, że często na spacerze czy jadąc rowerem, jasne obuwie się zabrudzi. Wystarczy trochę błota, wilgotna trawa czy piaszczysta ścieżka i plamy gotowe. Podpowiadamy, jak w kilka chwil skutecznie pozbyć się z białych butów nieestetycznych zabrudzeń. Te domowe triki warto znać!

📢 Buty damskie na wiosnę i lato. One optycznie wyszczuplą i wydłużą nogi! Zobacz, co noszą Jennifer Lopez, Kardashianki i polskie celebrytki! Buty wydłużające i wyszczuplające optycznie nogi, do noszenia wiosną i latem, a co więcej – dopasowane do reszty stylizacji – to niemałe modowe wyzwanie! Mimo wszystko warto się go podjąć, bo odpowiednio dobrane obuwie może wpłynąć na wygląd całej sylwetki. Jakie buty na wiosnę i lato powinny wybrać panie, chcące optycznie się wysmuklić? Jak stylizować te modele? Zobacz, jak noszą je gwiazdy show–biznesu i sprawdź nasze podpowiedzi! 📢 Prasówka tygodniowa z 7.05.2023 w Polanicy-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.04 a 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kajakiem przez Małopolskę – najlepsze trasy w regionie. Gdzie wybrać się na aktywny wypoczynek z niesamowitą przyrodą w tle?”?

📢 Potężna awaria wodociągowa w Jeleniej Górze. Hektolitry wody zalały market Aldi. Wody nie ma w kilku dzielnicach. Potężna awaria wodociągowa w Jeleniej Górze. Wody nie ma na kilku osiedlach. A hektolitry wody zalały market Aldi. Jeleniogórskie wodociągi tłumaczą, że pękła potężna rura wodociągowa o średnicy pół metra! Usuwanie awarii potrwa kilka dni. Po mieście jeździ beczkowóz, ustawiane są pojemniki z wodą.

