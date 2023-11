Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się w Polanicy-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Polanicy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Złota polska jesień w regionie wałbrzyskim - czy długo z nami zostanie? Jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych? Zdjęcia”?

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Złota polska jesień w regionie wałbrzyskim - czy długo z nami zostanie? Jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych? Zdjęcia Przed nami Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 2023. W tym czasie wielu z mieszkańców regionu wałbrzyskiego podróżuje i odwiedza groby najbliższych. Sprawdziliśmy, czy w świątecznym okresie możemy się spodziewać przyjaznej aury. Jaka według synoptyków ma być pogoda na przełomie października i listopada 2023. 📢 Wyjątkowa historia zabytkowego gołębnika w Różance. Odrestaurowany obiekt otrzymał Dolnośląski Laur Konserwatorski W 2015 roku datowany na XIX wiek ośmiokątny gołębnik z Różanki został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Przez kolejne lata obiekt położony na prywatnej posesji zabytkowego dworu z XVIII wieku ulegał dalszej degradacji aż do momentu, kiedy jego część zawaliła się.

📢 Dragon Ball powraca! Cudowna informacja dla fanów kultowej kreskówki. Ogłoszono nowy serial anime z Son Goku, Vegetą i resztą bohaterów Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Polanicy-Zdroju. 📢 Niesamowita chmura UFO nad Dolnym Śląskiem widziana 21 października 2023 - zobaczcie zdjęcia! Piękna złota jesień rozpieszczała 21 października mieszkańców Dolnego Śląska błękitem nieba, ciepłem i przyjaznością aury. Tymczasem po południu i przed wieczorem na dolnośląskim niebie pojawił się prawdziwy cykl spektakli. Aktorem jednego z nich było UFO - niesamowita formacja na wieczornym niebie obserwowana w Górach Wałbrzyskich! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Mistrz olimpijski na wyciągnięcie ręki. Program Szkolny Klub Sportowy to szansa zaszczepienia aktywności fizycznej dzieciom W piątek, 13 października, odbyło się kolejnewydarzenie w ramach programu Szkolny Klub Sportowy. W hali sportowej MOSiR w Gostyninie uczniowie lokalnych szkół podstawowych mieli okazję odbyć treningi pod okiem mistrza olimpijskiego Kajetana Duszyńskiego. Takie eventy to szansa na zachęcenie dzieci do uprawiana sportu, o czym przekonują sami zainteresowani. 📢 Ostrzelana Szkoła Podstawowa nr 21 i przedszkole w Wałbrzychu. Kim jest snajper? Kula przeleciała koło głowy dziecka! FILM, ZDJĘCIA Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest?

📢 Wybory parlamentarne 2023: Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku - które powiaty z najwyższą? 15 października 2023 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała już ostateczne dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona Dolnym Śląsku. Które powiaty przodowały w porannej frekwencji, co zmieniło się po godz. 17 i gdzie ostatecznie było najwięcej głosujących? 📢 Najciekawsze pojedynki wyborcze. Wiemy, kto wyszedł zwycięsko z rywalizacji „jedynek” Znane są już sondażowe wyniki wyborów do Sejmu. Cały czas napływają oficjalne, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Za nami starcia czołowych polityków głównych partii. Zobaczcie, którzy z nich - na ten moment - wygrywają prestiżowe rywalizacje „jedynek”?

📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

📢 Koszmarna doba na drogach Dolnego Śląska: Samochód w rzece, pożar cysterny i groźne zderzenia - zdjęcia Za służbami ratowniczymi w rejonie wałbrzyskim trudna doba. 9 października 2023 zostanie zapamiętany jako dzień z wieloma wypadkami i osobami poszkodowanymi. Dwa poważne wypadki miały miejsce w Świdnicy, a w Nowej Rudzie pojazd osobowy po dachowaniu wpadł do rzeki - trzy osoby poszkodowane. Tuż pod Wałbrzychem samochód osobowy wpadł do rowu, a drugi - służbowy energetyków - spłonął doszczętnie.

📢 Jak obchodzić Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w szkole? Nie tylko akademia. Oto nasza propozycja Upamiętnienie historycznych wydarzeń to bardzo istotna część edukacji. Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada, by upamiętnić wydarzenia z 1918 roku. Co roku nauczyciele organizują z tej okazji akademie. Uczniowie recytują wiersze, śpiewają patriotyczne piosenki. Jest to ważna, ale bardzo oficjalna i często nierozumiana przez uczniów uroczystość. Przedstawiamy naszą propozycję na zajęcia, które uaktywnią dzieci i uświadomią je, czym jest niepodległość i dlaczego 11 listopada to ważny dzień dla Polaków.

📢 Pałac w Ratnie Dolnym przechodzi remont. Nowy właściciel ma co do niego konkretne plany, a my mamy film! Trwają prace remontowe w zamku w Ratnie Dolnym, w gminie Radków. Do końca roku ma zostać oddana do użytku piętnastowieczna wieża, która przechodzi gruntowną modernizację. Każdy etap pracy jest uzgadniany z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i podlega odbiorom, aby zachowana została architektura budynku zgodna z prowadzonymi równolegle badaniami konserwatorskimi, stratygraficznymi i architektonicznymi.

