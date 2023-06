Prasówka z Polanicy-Zdroju 24.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Katastrofa łodzi podwodnej Titan to w ostatnim czasie temat numer jeden w mediach na całym świecie. Co ciekawe i zaskakujące, ma on wiele wspólnego z branżą gier wideo. Okazuje się bowiem, że pojazd miał być sterowany za pomocą popularnego kontrolera, a dzięki nagłośnieniu sprawy zyskiwać zaczęli twórcy niektórych tytułów dostępnych na Steamie. Zobacz, co łączy aferę OceanGate i rynek interaktywnej rozrywki.