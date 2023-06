Prasówka z Polanicy-Zdroju 7.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Polanica-Zdrój 7.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Giganci Programowania zapraszają młodych fanów programowania i nowych technologii do konkursu programistycznego, w którym na uczestników czekają ciekawe wyzwania i wyjątkowe nagrody! Wystartował Gigathon, czyli ogólnopolski konkurs programistyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nabór do konkursu rozpoczął się 11 maja, a pierwsze zadania uczestnicy rozwiążą jeszcze przed wakacjami.