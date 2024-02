Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Polanicy-Zdroju? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Polanicy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Nie żyje 25-letni mężczyzna, na którego najechała śmieciarka. Do wypadku doszło dzisiaj (30.01) w Sosnówce koło Jeleniej Góry”?

Przegląd stycznia 2024 w Polanicy-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nie żyje 25-letni mężczyzna, na którego najechała śmieciarka. Do wypadku doszło dzisiaj (30.01) w Sosnówce koło Jeleniej Góry Dzisiaj (30.01) rano doszło do nieszczęśliwego zdarzenia przy ulicy Karkonoskiej w Sosnówce w powiecie karkonoskim. Zginął 25-letni pracownik firmy zajmującej się wywozem śmieci. 📢 Sensacja na Zamku Książ w Wałbrzychu. Powracają stare meble, które były na jego wyposażeniu! Na Zamek Książ w Wałbrzychu w czwartek, 18 stycznia powróciły dwie stare, bo liczące ponad 300 lat, barokowe gabloty. Teraz, czyli tydzień później, zaprezentowano je w Salonie Orientalnym na pierwszym piętrze dawnej siedziby rodu Hochbergów. Wyglądają wspaniale i będą wielką ozdobą Książa.

📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej tAustralian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w nowym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystąpiły do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

Prasówka luty Polanica-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zachwycająca Francja: 11 najpiękniejszych miejsc UNESCO. Zamki, pałace, cuda starożytności – podziwia je cały świat Marzycie o wycieczce do Francji, o zwiedzaniu Paryża, Wersalu, zachwycających zamków w Dolinie Loary i innych niezwykłych zakątków i atrakcji tego kraju? Mamy dla was gotową listę pomysłów na wycieczki w czasie urlopu lub wakacji: 11 najpiękniejszych miejsc z francuskiej listy UNESCO. Znajdują się na niej wspaniałe zabytki, cuda przyrody i inżynierii, skarby starożytności – unikaty, które możecie podziwiać tylko w tym kraju! Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, które miejsca UNESCO we Francji po prostu trzeba zobaczyć choć raz w życiu.

📢 Na sprzedaż kościół i mroczny cmentarz, jak z filmu "Imię róży". Miejsce między sacrum a profanum 35 km od Wałbrzycha i Czech. Mamy zdjęcia Kościół i cmentarz wystawione na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku. Świątynia przypomina kościół, jak z kultowego filmu "Imię róży" z Seanem Connery. Średniowieczny charakter murów, tajemniczy starodrzew wokół posiadłości i nadgryzione zębem czasu nagrobne płyty nad szczątkami dawnych mieszkańców dodają niesamowitego klimatu temu miejscu. Niezwykłe miejsce przy granicy z Czechami jest do kupienia. Zobaczcie zdjęcia Michała Jabłońskiego... Spędzilibyście tu noc? 📢 Wichura na Dolnym Śląsku powaliła drzewo na drogę i przewróciła ciężarówkę. Uwaga, wiatr osiągnie na Dolnym Śląsku nawet prędkość 150 km/h Porywy silnego wiatru na Dolnym Śląsku przewróciły dzisiaj (22.01) ciężarówkę na drodze w Bolkowie. Na miejscu pracują strażacy, droga jest nieprzejezdna. Silny wiatr powalił także drzewo na jezdnię w okolicy Przełęczy Kowarskiej. tam są utrudnienia w ruchu. Uważajcie, porywy wiatru sięgają 90 km na godzinę, na Śnieżce 150 km/h! Ostrzeżenia wydał IMGW.

📢 Pożar w hotelu Sandra Spa w Karpaczu. Zagrożenia nie ma. 400 ewakuowanych osób czeka, czy będzie mogło wrócić do pokoi Dzisiaj (22 stycznia) nad ranem w hotelu Sandra Spa w Karpaczu wybuchł pożar. Strażacy zjawili się natychmiast. Ewakuowano gości oraz personel hotelu. Trwa dogaszenie źródła ognia i oddymianie obiektu. 📢 Przed nami piękny zimowy weekend na Dolnym Śląsku i groźny początek tygodnia. Co zapowiadają synoptycy? Takich pięknych i słonecznych dni, jak w weekend 19 - 21 stycznia, w niektórych częściach Dolnego Śląska nie było jeszcze tej zimy. Za to początek nowego tygodnia zapowiada się jako powrót ponurych dni i niebezpiecznych zjawisk. Przed czym przestrzegają nas meteorolodzy?

📢 Pozostawił ubrania i wpadł do kanału? Nocne poszukiwania mężczyzny na Dolnym Śląsku - foto W środowy wieczór, około godz. 19 służby ratunkowe z powiatu kłodzkiego ruszyły na poszukiwania mężczyzny. Znaleziono ubrania, które mogą należeć do zaginionego. W nocnej akcji brały udział służby z całego regionu.

📢 Odeszła Magdalena Dobrowolska. Pochodząca z Wałbrzycha wizażystka i makijażystka znana jako Magdalena Dobra. Pogrzeb w czwartek 15 stycznia dotarła do nas smutna wiadomość. Odeszła Magdalena Dobrowolska, znana w mediach społecznościowych jako Magdalena Dobra. Taka też była po prostu dobra, szczera osoba - mówią znajomi Magdy. Uzdolniona wizażystka i makijażystka, której talent doceniały m.in. zawodowe ekipy filmowe zmarła nagle. Znana jest już data pogrzebu, odbędzie się w czwartek, 18 stycznia. 📢 Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wybuchu pieca w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta i dwa koty. Jest apel służb Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii

📢 Szczawno - Zdrój i kultowe Wzgórze Gedymina, jak "Kraina lodu" z bajki o przygodach Elsy. Zdjęcia ulubionej wieży Dolnoślązaków ZDJĘCIA Czy to królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy z bajki o "Krajnie lodu"? Nieee, to kultowe Wzgórze Gedymina w Szczawnie - Zdroju pod pierzynką śniegu. Bajeczne widoki z wieży na park i okoliczne osiedla, skuty lodem i przyprószony śniegiem staw, robią cudowne wrażenie. Zobaczcie i poczujcie ten klimat na zdjęciach Michała Jabłońskiego. Warto dodać, że wieża na Gedymina w Szczawnie - Zdroju znalazła się w pierwszej piątce ulubionych wież Dolnoślązaków!

📢 Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Polanicy-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Na sprzedaż kościół i mroczny cmentarz, jak z filmu "Imię róży". Miejsce między sacrum a profanum 35 km od Wałbrzycha i Czech. Oto zdjęcia ”?

📢 Najpopularniejsze termy w Polsce. Które cieszą się najlepszą opinią internautów? Sprawdźcie i zaplanujcie weekendowy relaks Kiedy zima znowu panuje w Polsce, wszyscy marzymy o wypoczynku w cieple – gorące źródła termalne nadają się do tego idealnie. Ale które termy w Polsce są najlepsze, a przynajmniej cieszą się najlepszą opinią wśród użytkowników? Sprawdziliśmy to! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie ranking 15 najpopularniejszych term w Polsce, ułożony według opinii internautów. To świetna podpowiedź, gdzie wybrać się już w najbliższy weekend. 📢 Licytacje komornicze domów i mieszkań na Dolnym Śląsku. Nieruchomości w bardzo atrakcyjnej cenie! Zobaczcie co i gdzie można kupić ZDJĘCIA Oto lista nieruchomości, które komornicy będą licytować w styczniu 2024 roku na Dolnym Śląsku. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania można kupić za bardzo obniżoną cenę. Są wśród nich małe lokale dla jednej czy dwóch osób, ale także okazałe domy dla dużych rodzin. Łączy je jedno, wszystkie mają obniżoną cenę wywoławczą. Szczegóły i ceny nieruchomości wystawionych na licytacje komornicze znajdziecie pod zdjęciami.

