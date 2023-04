Przedszkola w Polanicy-Zdroju w roku szkolnym 2023/2024. Lista dostępnych placówek

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy bądź w starej formie, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Polanicy-Zdroju?

Nauka w przedszkolu pozostaje bardzo istotna dla rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola poznaje zasady życia w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.