Przedszkola w Polanicy-Zdroju. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2023/2025

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Polanicy-Zdroju?

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może mieć 2,5 roku , decyzję w tej sprawie może podjąć bezpośrednio placówka.

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Polanicy-Zdroju?

Rekrutacje w przedszkolach trwają zwykle w początkowych miesiącach roku , w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne procesy rekrutacyjne. W tych pierwszych są ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Jak wygląda rekrutacja i gdzie możesz znaleźć informacje o tym?

Niepubliczne przedszkola w Polanicy-Zdroju działają na podstawie przepisów, które określone są w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które chodziły do wybranej placówki już wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej albo w sekretariacie .

Kryteria dotyczące rekrutacji w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy lub w starej formie, a więc samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Nauka w przedszkolu jest ogromnie istotna w kontekście rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, maluch będąc w przedszkolu poznaje tajniki życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.