Prasówka Polanica-Zdrój 25.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Tegoroczne lato pozostawia wielki niedosyt muzycznych imprez plenerowych. Największe festiwale zostały odwołane bądź przeniesione do sieci, ale wszyscy zgodzimy się, że to nie to samo.

O tym, że kot i kwiaty to nie jest dobre połączenie, wie większość miłośników jednych i drugich. Polecamy rośliny, które łatwe w uprawie i bezpieczne dla kotów.

Z miliona do dwóch mln zł podwyższył we wtorek Sąd Apelacyjny w Krakowie kwotę zadośćuczynienia dla Stanisława B., który na mocy decyzji krakowskiego sądu niezasadnie spędził 8 lat w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Mężczyzna domagał się za swoje krzywdy 11 mln zł. Choć wywalczył mniej, to dwa mln zł to rekordowa w polskich realiach kwota odszkodowania.