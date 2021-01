Przegląd prasy 26.01.2021 Polanica-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Polanicy-Zdroju

Sztuki makijażu trzeba uczyć się całe życie. Nie wystarczy raz poznać paru trików, by ciągle cieszyć się komplementami. Trendy w makijażach zmieniają się tak samo często jak trendy ubraniowe. Dlatego lepiej odśwież swoją wiedzę w tym temacie, by nie być podejrzewaną o styl „démodé”. W naszym samouczku przedstawiamy informacje o tym, co jest na czasie i co nie jest na czasie w makijażu 2021.

Pandemia pomogła nam przewartościować życie i dostrzec to, co jest dla nas naprawdę istotne. Pozbywając się tego, co niepotrzebne i ograniczając zbędną konsumpcję – w duchu minimalizmu – zyskujemy miejsce i czas na to, co ważne, np. na odpoczynek, realizację pasji czy spotkania z bliskimi. Możemy także sprawniej działać – to samo dotyczy finansów. Mając porządek i wszystko pod ręką, łatwiej nam kontrolować stan swoich kont i zwiększyć domowy budżet, by móc bez przeszkód robić swoje. Rozpocznijmy rok 2021 z nową energią!

Zdrowie jamy ustnej wpływa na zdrowie całego organizmu, dlatego dbałość o stan uzębienia jest ważnym elementem profilaktyki nie tylko próchnicy, ale też innych chorób. Sprawdź, jak w prosty sposób zadbać o swoje zęby.