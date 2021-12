Przegląd prasy 31.12.2021 Polanica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Polanicy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.12, w Polanicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Karolina Nowakowska gra, śpiewa i stepuje. "Taka mieszanka to zacne dziedzictwo"”?

Prasówka Polanica-Zdrój 31.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Karolina Nowakowska gra, śpiewa i stepuje. "Taka mieszanka to zacne dziedzictwo" Karolina Nowakowska, znana przede wszystkim z roli doktor Irminy Kosteckiej w "Klanie", słynie z wielu talentów. To jednak zasługa rodziców, po których odziedziczyła nie tylko talenty, ale i urodę i charakter. Aktorka podkreśla, że wiele ją z nimi łączy.

📢 Broszka. Drobny przedmiot, potężny efekt. Zobacz, jak noszą je gwiazdy Jak nosić broszkę? Ten niepozorny dodatek kompletnie zmienia charakter stylizacji. Zwykła marynarka czy golf w połączeniu z biżuteryjną broszką nabiera wyjściowego charakteru. Zobacz, jak gwiazdy dodają sobie blasku za pomocą broszek w różnych stylach. 📢 Jak nie marnować jedzenia? Poznaj 6 żelaznych zasad. Skończ z wyrzucaniem żywności! Rocznie w Polsce wyrzucamy do śmietnika ponad 9 milionów ton jedzenia, a na świecie ok. 1,3 miliarda ton. Systematycznie pozbywamy się z domu zepsutego chleba, wędlin czy serów. Pandemia spowodowała również, że zaczęliśmy niestety kupować żywność na zapas. Podsuwamy kilka sprawdzonych sposobów, jak uniknąć marnowania i wyrzucania jedzenia. Warto z nich korzystać, bo aż 700 milionów ludzi na świecie cierpi głód, a ceny żywności rosną w zastraszającym tempie.

Prasówka 31.12 Polanica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy za darmo w Epic Games – gra już dostępna Epic Games Store przygotował wystrzałowe zakończenie swojej świątecznej promocji. Ostatniego dnia platforma zaserwowała nam bowiem nie jeden, a trzy darmowe tytuły i to w postaci najnowszych odsłon przygód Lary Croft.

📢 Aktorstwo wyssał z mlekiem matki. Dzisiaj Maciej Musiał może być z niej dumny Maciej Musiał ma wyjątkową matkę. Gdy odtwórca roli Tomka z „Rodzinki.pl” publikuje zdjęcia, na których widać Annę Markiewicz-Musiał, internauci myślą, że to jego nowa dziewczyna. Kobieta „zaraziła” syna aktorstwem, gdy ten miał zaledwie kilka lat. 📢 Robert Lewandowski, Agnieszka Włodarczyk i Michał Koterski na Sylwestra wybrali się do Dubaju. Miasto stało się mekką polskich celebrytów Gwiazdy i gwiazdorzy, celebrytki i celebryci – to ich życie śledzimy jak dobry serial i to oni często inspirują nas do zmian, podejmowania wyzwań i ruszania się z domu. W minionym sezonie polskie gwiazdy upodobały sobie spędzanie zimy na słonecznym Zanzibarze, a w ślad za nimi ruszyli polscy turyści. Wcześniej modne było Mykonos, Malediwy i Teneryfa. W tym roku celebryci upodobali sobie Dubaj. Właśnie tam Robert Lewandowski udał się z żoną na Globe Soccer Awards 2021, tam też Sylwestra spędzą Agnieszka Włodarczyk z mężem i Michał Koterski z żoną.

📢 "Sypnęło" dziećmi w 2021 roku! Ida Nowakowska, Kamila Kamińska i Zofia Zborowska urodziły! Kto jeszcze? Rok 2021 już prawie za nami, więc czas, aby dokonać jego podsumowania. W 2021 roku wiele polskich gwiazd oraz celebrytek zostało mamami! Ida Nowakowska czy Kamila Kamińska powitały na świecie swoje dzieci! Kto jeszcze? Sprawdźcie, co "sypnęło" dziećmi w 2021 roku! 📢 Maria Konarowska wróciła do Polski. Aktorka zamieszkała na Saskiej Kępie Maria Konarowska to popularna aktorka serialowa. Jakiś czas temu zdecydowała się na wyprowadzkę z Polski, ale teraz postanowiła powrócić do kraju! Zobaczcie, gdzie zamieszkała!

📢 Najdziwniejsze postacie z LoL – Top 10 bohaterów League of Legends, którzy wprawiają w zdumienie League of Legends to jednak z najpopularniejszych gier na świecie i doczekała się już około 140 grywalnych postaci. Niektóre z nich mogą wprawić w prawdziwe zdumienie i pokazują, że twórcy nie cierpią na brak kreatywności w LoL. Sprawdźcie sami.

📢 Jak uratować zafarbowane ubranie? Poznaj 4 domowe sposoby. Te metody ułatwią życie! Co zrobić, gdy ubranie zafarbowało podczas prania? Pewnie w pośpiechu nie posegregowaliśmy rzeczy kolorami albo zapodziała się nam w pralce czerwona skarpetka. Jak skutecznie likwidować powstałe przebarwienia na ulubionej bluzce czy spodniach? Poznaj cztery domowe sposoby, które pomogą sprawić, że ubrania odzyskają swój pierwotny kolor.

📢 Mapa świata inna niż wszystkie. Darmowa strona internetowa pozwala porównać rzeczywisty rozmiar krajów. Jak Polska wypada na tle innych? Planowanie wakacji, urlopów, wycieczek i wypraw zaczyna się często od mapy. Czy wiecie, że każda mapa świata poważnie zniekształca rzeczywiste kontury i proporcje lądów i krajów? Strona The True Size Of oferuje za darmo niezwykłą mapę, która pozwala porównać rzeczywisty rozmiar poszczególnych państw. Chcecie zobaczyć zarys granic Polski na tle np. Australii albo Grenlandii? Sprawdźcie, jak działa niezwykła darmowa mapa ze strony The True Size Of.

📢 PS Plus na styczeń oficjalnie! Świetne tytuły, w jakie zagramy na PS4 i PS5 w ramach abonamentu od Sony Oferta PS Plus na styczeń 2022 została oficjalnie ogłoszona i w pełni pokrywa się z przeciekami publikowanymi przez nas kilka dni temu. Pierwszy miesiąc roku dla subskrybentów abonamentu Sony będzie obfitował w naprawdę dobre gry. Zobaczcie, jakie tytuły pojawią się w ofercie. 📢 Co zjeść na kaca? Psychodietetyczka radzi: Tłuste jedzenie, sen i picie Kac to silna reakcja organizmu spowodowana wypiciem dużej ilości alkoholu. Problemy żołądkowe i bóle głowy to tylko niektóre niedogodności. Psychodietetyczka, Marta Adamiuk, radzi co zjeść, aby uniknąć kaca i czuć się dobrze po nieprzespanej nocy. 📢 Salt and Sanctuary za darmo – promocja Epic Games rozpieszcza w klimacie dark fantasy W ramach atrakcyjnej promocji w Epic Games Store udostępniono kolejna, wyjątkową grę. Jest nią Salt and Sanctuary, która przypadnie do gustu miłośnikom RPG w klimacie mrocznej fantastyki. Sprawdźcie sami.

Sylwester Marzeń z Dwójką