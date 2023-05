Przegląd prasy Polanica-Zdrój 11.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Polanicy-Zdroju

10 maja po godzinie 11.00 w Szalejowie Górnym doszło do pożaru warsztatu stolarskiego. Obecnie trwa akcja gaśnicza. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny pożaru. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wkrótce podamy więcej informacji.

Straszny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek około południa, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby.