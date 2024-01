Przegląd prasy Polanica-Zdrój 18.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Polanicy-Zdroju

Turniej Australian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w tym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystępują do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

W dniach 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Szczególnie w tym okresie warto zastanowić się, jak radzą sobie finansowo nasi ukochani dziadkowie i babcie. Czy są w stanie pokryć codzienne wydatki z emerytury, czy też muszą szukać dodatkowych źródeł finansowania? Niektórzy z nich mogą mieć zgromadzone oszczędności, ale wielu może być zmuszonych sięgać po różne formy dodatkowego wsparcia. Firma Intrum postanowiła przyjrzeć się bliżej finansom polskich seniorów. Warto zauważyć, że życie wielu z nich opiera się głównie na emeryturze, która średnio wynosiła 2 971 zł w 2023 roku, a z uwzględnieniem 13. i 14. emerytury – 3 152 zł. Niemniej jednak, niektórzy seniorzy otrzymują co najwyżej minimalne świadczenie w wysokości 1 588 zł brutto, a nawet mniej. Jak radzą sobie finansowo nasi ukochani dziadkowie i babcie?

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych.

Prasówka 18.01 Polanica-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przerwie w dostępie do Profilu Zaufanego. Nieaktywna będzie także usługa składania podpisu zaufanego. – Osoby, które planowały załatwianie online spraw urzędowych powinny uwzględnić przerwę w dostępie do usługi Profilu Zaufanego – podkreśla resort. Sprawdź ile potrwa przerwa w dostępie do usług.