Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Polanicy-Zdroju, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd sierpnia 2020 w Polanicy-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w Polanicy-Zdroju. Gdzie 1.09 mogą być przerwy w dostawie prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w Polanicy-Zdroju 1.09? Przedstawiamy spis miejsc, w których może wystąpić brak prądu. Sprawdź, czy 1.09 może zabraknąć prądu w twoim mieście. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączeń prądu są remontu, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w Polanicy-Zdroju. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? 📢 Strefy żółte i czerwone COVID-19. Lista powiatów. Jest też "lista ostrzegawcza". Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Niektóre powiaty, gdzie obostrzenia przyniosły efekty, zostały zastąpione przez inne, w których sytuacja pogorszyła się. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też specjalną "listę ostrzegawczą".

📢 Dzieci zarażają koronawirusem mocniej niż dorośli! Co to oznacza dla uczniów, rodziców i nauczycieli przed powrotem do szkół? Najnowsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że dzieci mogą zarażać koronawirusem w dużo większym stopniu niż dorośli. Poziom wirusa w ich organizmie jest bowiem wyższy niż u dorosłych ciężko chorujących na COVID-19! Tymczasem uczniowie w całej Polsce szykują się do powrotu do szkół. Jak dyrektorzy przygotowują swoje placówki na otwarcie? I czy rodzice poślą do nich swoje pociechy?

📢 Znęcał się nad szczeniakiem. Śledztwo zostało umorzone Nie udało znaleźć się zwyrodnialca, który znęcał się nad kilkumiesięcznym szczeniakiem Mikusiem. Po około ośmiu miesiącach śledztwo zostało umorzone. Nie oznacza to jednak całkowitego zaniechania sprawy. 📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż ciężko uwierzyć Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę! 📢 Wypadek na DK8 w Szczytnej. W tym miejscu powinien stanąć fotoradar [ZDJĘCIA] Do groźnego wypadku doszło we wtorek (18 sierpnia) po godzinie 12 na drodze krajowej nr 8 pomiędzy Dusznikami-Zdrój a Szczytną. W zdarzeniu uczestniczyły trzy samochody: dwa ciężarowe i bus. Droga była całkowicie zablokowana przez ponad 4 godziny.

📢 Znamy datę referendum w sprawie odwołania burmistrza Dusznik-Zdroju Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu zdecydował, że 4 października odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Dusznik-Zdroju przed upływem kadencji. 📢 Dolny Śląsk. Festiwale, wydarzenia, imprezy na długi weekend (14-16 sierpnia) Nie macie planów na zbliżający się długi weekend? Już od piątku (14 sierpnia) możecie wziąć udział w wielu wydarzeniach organizowanych na całym Dolnym Śląsku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów. 📢 Wypadek na drodze Parku Narodowym Gór Stołowych Do groźnego wypadku doszło w środę chwilę po godzinie 11 na drodze prowadzącej z Kudowy-Zdroju do Parku Narodowego Gór Stołowych. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, poszkodowana jest jedna osoba, która trafiła do szpitala. Droga była zablokowana do późnych godzin popołudniowych, a władze Parku Narodowego proponowały objazd przez Łężyce.

📢 Tak zmieniało się Kłodzko na przestrzeni dziejów. Zobacz ARCHIWALNE ZDJĘCIA Z dawnych fortyfikacji Kłodzka do dziś przetrwała tylko twierdza. Pierwsza wzmianka o Kłodzku pochodzi z końca X wieku. Czeski kronikarz Kosmas wymienia je jako gród należący do Sławnika, ojca św. Wojciecha. Należy jednak przypuszczać, że miasto usytuowane na bursztynowym szlaku istniało znacznie wcześniej. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniało się Kłodzko! 📢 XV Dni Twierdzy Kłodzko za nami. Zobacz, jak wyglądały! W miniony weekend na Twierdzy Kłodzko było głośno. A wszystko za sprawą XV Dni Twierdzy Kłodzko. Zobacz, jak wyglądało to święto! 📢 Zbrodnia w Górach Stołowych. Od 23 lat policja szuka sprawców. Będzie przełom? Wkrótce minie 23. rocznica niewyjaśnionej do dziś zbrodni, do której doszło na szlaku w Górach Stołowych. W sierpniu 1997 roku zastrzelono dwójkę wrocławskich studentów - Annę i Roberta. Czy w kolejną – 24 rocznicę – doczekamy się przełomu i zatrzymania sprawcy bądź sprawców? Cień nadziei dają ostatnie działania Prokuratury Krajowej.

📢 Kiedy skończy się pandemia koronawirusa w Polsce? Jest nowa prognoza zakażeń. Pandemia szczytuje Kiedy skończy się pandemia koronawirusa? Jest najnowszą zaktualizowana prognoza wzrostu zakażeń koronawirusem dotycząca Polski. Nie jest optymistyczna. To pytanie zadają sobie cały świat. Oto najnowsza prognoza rozwoju pandemii firmy Exmetrix. Ich dotychczasowe prognozy do tej pory sprawdzają się w 95,6 proc. Zobaczcie, ile nowych przypadków przewidują w kolejnych tygodniach sierpnia 2020. 📢 Gigantyczne wyprzedaże w sklepie Decathlon! Promocje i obniżki nawet do 80 proc. Co kupisz taniej? Lista produktów [07.08.2020] W sklepach Decathlon trwa wielka sierpniowa wyprzedaż. Można tam znaleźć naprawdę ciekawe promocje! Pod koniec sezonu sportowego 2020 sieć sprzedaje swoje produkty w znacznie niższych cenach. Wszystko po to, aby zrobić miejsce na półkach dla nowego sprzętu. Obniżki sięgają nawet 80%.

📢 W gminie Bardo zamontują lampy zasilane energią słoneczną Pod koniec lipca w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo podpisano umowę, której przedmiotem jest dostawa i montaż 15 szt. lamp zasilanych energią słoneczną. 📢 Znamy finalistki konkursu Miss Dolnego Śląska 2020 [ZDJĘCIA] Decyzją 20-osobowego jury to one we wrześniu będą ubiegać się o tytuł najpiękniejszej w naszym województwie. Która wygra, tego dowiemy się 18 września (piątek) na gali finałowej na Stadionie Wrocław. Zobaczcie finalistki konkursu Miss Dolnego Śląska 2020, klikając w zdjęcie powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów. 📢 Koronawirus. Oto lista powiatów, w których wracają obostrzenia [MAPA] Poznaliśmy szczegóły przywracania obostrzeń na terenie naszego kraju. Polska została podzielona na "czerwone", "żółte" i "zielone" powiaty. Co to oznacza?

📢 Miss Dolnego Śląska 2020. Półfinalistki w bikini [FILMY] - Część II To już ostatnia prosta przed finałem tegorocznej edycji konkursu Miss Dolnego Śląska, która odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu. O tym, które kandydatki do tytułu wejdą do finału, przekonamy się 6 sierpnia. Zobaczcie filmiki, na których prezentują swoje wdzięki, klikając w zdjęcie powyżej. Widzicie wśród nich przyszłą Miss Dolnego Śląska 2020? 📢 Miss Dolnego Śląska 2020. Półfinalistki w bikini [FILMY] - Część I To już ostatnia prosta przed finałem tegorocznej edycji konkursu Miss Dolnego Śląska, która odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu. O tym, które kandydatki do tytułu wejdą do finału, przekonamy się 6 sierpnia. Zobaczcie filmiki, na których prezentują swoje wdzięki, klikając w zdjęcie powyżej. Widzicie wśród nich przyszłą Miss Dolnego Śląska 2020?

