Przegląd prasy z tygodnia 12.11.2023. Co działo się w Polanicy-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Polanicy-Zdroju czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023.

Przegląd tygodnia: Polanica-Zdrój, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Największa inwestycja deweloperska w Wałbrzychu ukończona! Widoki z apartamentowca przy Alei Podwale urzekają - zdjęcia, wideo! Pierwsze klucze do mieszkań w apartamentowcu Nowe Podzamcze przy Alei Podwale w Wałbrzychu już zostały już wydane właścicielom! Wykonawca inwestycji, firma PCG uzyskała pozwolenie na użytkowanie, finalizuje budowę i zaprasza na uroczysty dzień otwarty. Zajrzeliśmy do wnętrza mieszkań. Zobaczcie ich standard i jaki piękny widok z okien będą mieć lokatorzy! 📢 Kto nie powinien jeść jabłek? Zakaz dotyczy nie tylko alergików. Przy tych lekach nie wolno pić soku jabłkowego Jabłka to jeden z najpopularniejszych w Polsce owoców. Są cenione za dużą zawartość błonnika, witaminy C i potasu. Jednak nie wszyscy powinni je jeść, m.in. dlatego, że przy niektórych schorzeniach mogą prowadzić do podrażnienia układu pokarmowego i zaostrzyć objawy choroby. Zobacz, przy jakich dolegliwościach należy unikać lub ograniczać spożywanie jabłek.

📢 48-letnia kobieta doprowadziła do zderzenia czterech samochodów pod Wałbrzychem - zdjęcia Jedna kobieta, a tyle zniszczenia. Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w środowy wieczór - 8 listopada 2023 - w Starych Bogaczowicach pod Wałbrzychem. Brały w nim udział aż cztery pojazdy.

Tygodniowa prasówka 12.11.2023: 5.11-11.11.2023 Polanica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ciężki wypadek na DK8. Samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na DK8 w Jordanowie Śląskim W środę (8 listopada) na drodze krajowej numer 8 zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku ranne zostały dwie osoby. Jedna z nich jest w stanie ciężkim.

📢 14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, NOWY FILM Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju. 📢 Bystrzyca Kłodzka i Kłodzko stały się planem filmu „Mamka” Magnusa von Horna. Zobacz FILM i ZDJĘCIA W Bystrzycy Kłodzkiej i w Kłodzku trwają zdjęcia do filmu „Mamka” Magnusa von Horna. Tym razem klimatyczne uliczki stały się Kopenhagą z pierwszej poły XX wieku.

📢 Po 60 latach speleoklub warszawski ponownie eksploruje podziemia miasta Kłodzka. Co kryje ogromne podziemne miasto? FILM, ZDJĘCIA Po sześćdziesięciu latach Speleoklub Warszawski ponownie eksploruje podziemia miasta Kłodzka. Prace rozpoczęła Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa na początku lat 60. ubiegłego wieku. To prace badawcze związane z ulegającymi katastrofie budowlanej dużymi częściami starej zabudowy Kłodzka. 📢 Nocne zwiedzanie Zamku Książ to turystyczny hit. Po halloween czas na pokazy specjalne. Przed nami duchy i Andrzejki. TERMINY I CENY Nocne, rodzinne zwiedzanie Zamku Książ organizowane przy okazji halloween okazało się turystycznym hitem. Bilety rozeszły się w mgnieniu oka, a co którzy byli, już zapowiadają, że chętnie zajrzą tu za rok. W sumie, nocą przez cztery dni zamek i jego duchy odwiedziło 2600 osób! Dla tych, którzy nie załapali się na to zwiedzanie, mam dobre informacje. Już planowane są pokazy specjalne oraz Andrzejki dla rodzin i dla dorosłych.

📢 Chorowałeś na COVID-19? Możesz mieć problem. Teraz większym zagrożeniem jest dla ciebie wirus dengi, którym można zarazić się w Europie Pomimo końca pandemii koronawirus nie przestał nam zagraża – jest wręcz odwrotnie. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się innego wirusa. Patogen wywołujący chorobę denga nie jest w Europie niczym nowym. Jak okazuje się, przechorowanie COVID-19 znacznie nasila reakcję odpornościową na wirusa dengi, zamiast ją osłabiać. W ten sposób tropikalna choroba stała się znacznie większym niebezpieczeństwem niż wcześniej. Zobacz, dlaczego tak się dzieje. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 5.11.2023: Polanica-Zdrój, 29.10-4.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Polanicy-Zdroju Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 29.10 a 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mieszkaniec Dolnego Śląska kupił piękny ekspres do kawy. Nie uwierzycie, co przynieśli mu ze sklepu”?

📢 Mieszkaniec Dolnego Śląska kupił piękny ekspres do kawy. Nie uwierzycie, co przynieśli mu ze sklepu Policja ostrzega nas przed zakupami przez internet, ale że oszuka kogoś stacjonarny sklep raczej się nikt nie spodziewał. Ale tak się stało, teraz, w regionie.

