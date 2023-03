Przegląd prasy z tygodnia 26.03.2023. Co działo się w Polanicy-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przejazd tą linią w Góry Sowie to atrakcja sama w sobie, raj dla zmysłów. Drugiego takiego odcinka w Polsce nie znajdziecie. Mowa o linii 285 Wrocław - Jedlina Zdrój, a zwłaszcza o jej najatrakcyjniejszym turystycznie, widokowo, no i technicznie odcinku, od Świdnicy, właśnie do Jedliny. Wciąż trwa przebudowa tego fragmentu szlaku kolejowego, dzięki której dostaniemy się z Wrocławia w Góry Sowie i Wałbrzyskie w około godzinę! Ostatni pociąg towarowy pojechał tamtędy ponad 20 lat temu, bo w 2000 roku, osobowego nie było tam na torach jeszcze dłużej!

Ceny materiałów budowlanych nadal rosną, ale nie są to już szaleńcze wzrosty z ubiegłego roku. Już od miesięcy maleje tempo, w jakim materiały drożeją, a to oznacza, że rynek powoli wraca do normalności. Tymczasem dla producentów materiałów sporym problemem jest zamierający ruch w budownictwie mieszkaniowym.

Taki zezowaty miś, czy drewniane kręgle w czasach naszego dzieciństwa były standardem, a auto marki Polonez na baterie, dziecięca maszyna do szycia, czy włochaty skaczący pająk były przedmiotem marzeń pokolenia X i boomersów wychowanych w PRL-u. Zobaczcie, ile teraz kosztują takie zabawki, których poszukują kolekcjonerzy. To aktualne oferty z Dolnego Śląska.

Dolny Śląsk to jeden najdynamiczniejszych regionów w Europie, który otrzymał niedawno ponad 2 mld euro środków europejskich. W co teraz powinien inwestować? Co ze strategią zrównoważonego rozwoju? Rozpoczęło się Dolnośląskie Forum Gospodarcze.

Niektórzy marzą o podróżowaniu, a niektórzy rzeczywiście podróżują. Łukasz Stodulski odwiedził już 118 krajów, choć wcale nie jest milionerem i pracuje stacjonarnie na zwykłym etacie. Jak udaje mu się łączyć pracę z podróżami? W jaki sposób oszczędza na swoje wyprawy? Co pcha go w świat i jak udało mu się zrealizować największe marzenie o zwiedzeniu Mekki, do której zwykli nie-muzułmanie nie mają wstępu? Zapraszamy do lektury wywiadu z Łukaszem Stodulskim. Przekonajcie się, jak tanio podróżować.