Przegląd tygodnia w Polanicy-Zdroju, najważniejsze wydarzenia od 12.09 do 18.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Polanica-Zdrój od 12.09 do 18.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Od początku historii podbojów kosmosu przez człowieka, na orbicie było blisko 70 kobiet. Pierwsza z nich, Walentina Tierieszkowa, wyruszyła w stronę gwiazd jeszcze w latach 60. 16 września 2021 roku do damskiego, kosmicznego grona dołączyły pierwsze cywilne astronautki: lekarka Hayley Arceneaux i geolożka Sian Proctor. Misja Inspiration 4 jest kolejnym krokiem w stronę rozwoju turystyki kosmicznej. Przejdź do galeri, by zobaczyć kobiety, które przyczyniły się do poszerzania granic ludzkich możliwości.

Na prośbę tych z Was, którzy opuścili ziemię kłodzką, odwiedzamy najciekawsze miejsca regionu i przypominamy Wam, jak one wyglądają. Dziś zapraszamy na galerię ze spaceru po Parku Zdrojowym w Polanicy-Zdroju. W tym urokliwym miejscu widać, że powoli zbliża się jesień.