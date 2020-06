Przegląd tygodnia w Polanicy-Zdroju, najważniejsze wydarzenia od 31.05 do 6.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te rasy kotów są najdroższe. Kosztują majątek. Zobacz zdjęcia pięknych, ale i drogich kociaków!”?

📢 Te rasy kotów są najdroższe. Kosztują majątek. Zobacz zdjęcia pięknych, ale i drogich kociaków! Kociarze wiedzą, że za miłość kotów płaci się dużo. Te tajemnicze i wymagające zwierzęta potrzebują sporo troski i uwagi, chociaż niekiedy przede wszystkim łakną spokoju, dużej przestrzeni. Trudno o koci afekt, to zwierzęta dumne i samoświadome. Niezmiennie jednak fascynują i przyciągają wzrok. Niekiedy jednak za tę fascynację trzeba sporo zapłacić. Ile kosztują najdroższe rasy kotów? 📢 Prezydent Duda: Bony turystyczne 500 zł na wakacje dla każdego dziecka 500 złotych dla każdego dziecka na wakacje - taką obietnicę złożył dziś prezydent Andrzej Duda. Ma to być bon turystyczny do wykorzystania na kolonie, obozy czy wyjazdy rodzinne. Wcześniej rząd obiecywał 1000 złotych na wakacje w Polsce dla każdego pracownika zarabiającego mniej niż średnia krajowa. Szczegóły miały zostać ogłoszone jeszcze w maju. Nie zostały, a na wszystkie pytania w tej sprawie rząd odpowiada, że "trwają analizy". Czy 500 złotych na wakacje dla dziecka zastąpi 1000 złotych na wakacje w Polsce?

📢 10 hitów kłodzkich restauracji. Aż ślinka cieknie! Co warto zjeść w Kłodzku? Oto 10 hitowych dań kłodzkich restauracji, którymi zachwycają się miejscowi i turyści. To właśnie te dania zamawiają najczęściej. Coś w tym musi być! Sprawdź! Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Polanica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ponad tysiąc podpisów dla Rafała Trzaskowskiego w Kłodzku Mieszkańcy powiatu kłodzkiego chętnie przyjechali do Kłodzka, aby złożyć podpis na liście poparcia Rafała Trzaskowskiego. Tylko w piątek w Kłodzku złożono ponad tysiąc podpisów.

📢 Góry Stołowe. Szlaki, atrakcje, mapa. Zwiedź największą atrakcję regionu! Góry Stołowe od lat zachwycają licznych turystów. Kiedyś ich urok podziwiali między innymi Johann Wolfgang von Goethe, król Prus Fryderyk Wilhelm II czy polski poeta Karol Antoniewicz. Dziś miejsce to odwiedzają setki tysięcy turystów rocznie. Chociażby dlatego, że są one idealne dla rodzin z dziećmi. Miejsce to zachwyciło także amerykańskich filmowców, którzy wybrali Park Narodowy Gór Stołowych jako obraz filmów "Opowieści z Narnii – Lew, czarownica i stara szafa" i "Opowieści z Narnii – Książę Kaspian".

📢 Gessler nie pomogła. Te restauracje upadły po "Kuchennych rewolucjach" Wizyta Magdy Gessler i ekipy Kuchennych rewolucji to często ostatnia deska ratunku dla podupadających restauracji. Niestety, jak się okazuje, chociaż wiele rewolucji kończy się sukcesem, niektóre restauracje nie przetrwały próby czasu i musiały zostać zamknięte. Zobaczcie, które lokale po "Kuchennych rewolucjach" już nie istnieją! 📢 Lubuskie Morze Martwe - zobacz podwodny pejzaż kwaśnych jezior po kopalni Babina w Łęknicy. Te widoki zapierają dech w piersiach! W kwaśnych jeziorach po kopalni Babina w geoparku Łuk Mużakowa (woj. lubuskie) nie ma ryb, ani innych zwierząt wodnych - stąd porównanie do Morza Martwego. Wytworzył się za to swoisty ekosystem z martwymi i żywymi roślinami. Pod wodą są łąki, lasy, a także pozostałości kopalnianych sprzętów, które w nowej scenerii wyglądają pięknie i tajemniczo. Te cuda sfotografował i sfilmował żarsko-żagański płetwonurek Krzysztof Jersak, w ramach projektu Afryka.

📢 Międzynarodowy Festiwal Chopinowski nie jest zagrożony Tegoroczny 75. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski jest niezagrożony. Organizatorzy robią wszystko, aby w terminie 7-15 sierpnia melomani mogli cieszyć się wyjątkową muzyką wielkich kompozytorów.

📢 Te rodzaje wsparcia możesz uzyskać z urzędu pracy, jeśli masz firmę lub organizację pozarządową Przedsiębiorcy dotknięci negatywnymi skutkami pandemii mogą liczyć na wsparcie z urzędu pracy. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z powiatowym urzędem pracy. Zobacz, kto ma szansę na bezzwrotną pożyczkę i co jeszcze warto się starać. 📢 Droga ekspresowa Kłodzko - Wrocław coraz bliżej. GDDKiA w lipcu złoży trzy wnioski W lipcu i na początku sierpnia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje złożyć w sumie trzy wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko.

📢 Będzie rewolucja w aptekach. Farmaceuci dostaną nowe uprawnienia – będą mogli m.in. wypisywać recepty [5.06.2020] Szykuje się farmaceutyczna rewolucja? Jak podaje serwis Fakty.tvn24.pl farmaceuci niedługo dostaną nowe uprawnienia. Będą mogli wypisywać recepty i prowadzić leczenie – oczywiście w dość wąskim i do tego w szczegółowo opisanym zakresie. Dzięki nowym uprawnieniom farmaceuci będą w stanie odciążyć lekarzy, których i tak jest w Polsce zdecydowanie za mało.

📢 Wakacje za granicą podczas epidemii koronawirusa. Dokąd będzie można pojechać? [LISTA KRAJÓW] W ciągu kilku najbliższych dni rząd ma ogłosić złagodzenie zakazu przekraczania granicy. Już od miesiąca do Polski bez kwarantanny mogą wjeżdżać osoby pracujące w Unii Europejskiej. Teraz zgodę dostaną także turyści. Być może stanie się to już od 15 czerwca. Do jakich popularnych wśród turystów krajów będzie można wyjechać? Jakie obowiązują tam dziś restrykcje i zasady? Sprawdź, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możesz przechodzić za pomocą strzałek lub gestów. 📢 Kosmetyczny hit: serum nawilżające. TOP 10 skutecznych składników Gdy robi się ciepło, nawet najlepszy krem może stać się za ciężki dla skóry. Czas sięgnąć po nowoczesny kosmetyk, który zyskuje rosnącą popularność. To nawilżające serum do twarzy – lekki, nietłusty preparat o wodno-żelowej konsystencji. Sprawdź, jakie składniki zapewniają jego maksymalną skuteczność!

📢 Zadbane i nowoczesne stadiony w niższych ligach [PRZEGLĄD] Ładne i nowoczesne stadiony nie są domeną wyłącznie klubów Ekstraklasy i jej bezpośredniego zaplecza. W niższych ligach także spotkamy komfortowe i eleganckie obiekty. Oto niektóre z nich! 📢 Kazik Staszewski: Nie jestem pisarczykiem, który na zamówienie komentuje każde wydarzenie Teraz słyszę, że strona opozycyjna zarzuca mi: „A dlaczego dopiero teraz? Dlaczego teraz się odezwałeś, a nie byłeś z nami, jak staliśmy pod sądami”? Jest też zarzut drugiej strony: „A dlaczego nie napisałeś o Smoleńsku?” - Kazik Staszewski w rozmowie z Anitą Czupryn mówi o swojej płycie, artystycznej DRODZE, polityce i wyborach.

📢 Jak znaleźć idealną działkę? Oto 12 nieoczywistych rad od tych, którzy już znaleźli Zakup ziemi mocno się różni od zakupu mieszkania. Sprawdź, jakie metody stosować, żeby szybko stać się właścicielem wymarzonej działki. 📢 Twoje auto czeka przegląd? Sprawdź te rzeczy! Oto najczęstsze usterki polskich samochodów Coroczny obowiązkowy przegląd techniczny samochodu to stresujący moment dla wielu kierowców. Nic dziwnego – w ubiegłym roku niemal pół miliona aut nie zdało tego egzaminu. Wielu negatywnych wyników można było jednak uniknąć. Zobacz, jakie są najczęstsze usterki samochodów wykrywane na przeglądach!

