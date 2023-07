Przegląd tygodnia z 2.07.2023 w Polanicy-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 25.06 do 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Kleszcze są nosicielami wielu groźnych chorób, ale nie tylko borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu mogą nam zagrażać z ich strony. Równie niebezpieczny jest nowy wirus oz, który doprowadził do zgonu kobiety w Japonii. To pierwszy na świecie przypadek zakażenia wirusem oz u człowieka. Sprawdź, jakie są objawy infekcji, czy można uniknąć zakażenia oraz jak je leczyć.

Jakie plaże w Polsce są najpiękniejsze? Odpowiedzi udzielili sami plażowicze, prezentujemy najnowszy ranking najpiękniejszych polskich plaż według serwisu Travelist.pl. Na liście znalazły się miejsca, które zachwyciły turystów z całego kraju. Sprawdzamy, które plaże znalazły się w TOP 10.

Seriale od lat są jedną z ulubionych opcji spędzania wolnego czasu. Losy bohaterów śledzimy z wypiekami na twarzy i zapartym tchem. To, co dzieje się za drzwiami szpitali i przychodni jest szczególnie pociągające dla osób, które czasami korzystają z opieki zdrowotnej, ale chciałyby też wiedzieć więcej i zobaczyć, jak to wygląda od tej drugiej strony. Co sprawia, że tak bardzo lubimy seriale i filmy medyczne?