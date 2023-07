Przegląd tygodnia z 23.07.2023 w Polanicy-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 16.07 do 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Chcesz rzucić palenie? Zrób to naturalnie! Skuteczność związku ze złotokapu potwierdzono w badaniach. Podobne są dostępne w Polsce”?

Przegląd tygodnia: Polanica-Zdrój, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Chcesz rzucić palenie? Zrób to naturalnie! Skuteczność związku ze złotokapu potwierdzono w badaniach. Podobne są dostępne w Polsce W rzuceniu palenia pomagają środki roślinne, szczególnie pozyskiwane z nasion złotokapu. Naukowcy opracowali właśnie nową wersję związku, który zmniejsza głód nikotynowy i objawy odstawienia papierosów. Pochodna znanej i stosowanej w Polsce cytyzyny okazała się nie tylko skuteczna, ale też bezpieczna, ponieważ nie wywoływała efektów ubocznych częściej niż placebo. Zobacz, jak działają związki ze złotokapu na rzucenie nałogu tytoniowego. 📢 Otwarcie SPA Camilla we flagowym obiekcie „Wielka Pieniawa” w Polanicy-Zdroju w Uzdrowiskach Kłodzkich FILM, ZDJĘCIA Uzdrowiska Kłodzkie w „Wielkiej Pieniawie” w Polanicy-Zdroju uruchomiły w swoim flagowym obiekcie nową inwestycję. Za pół miliona złotych uruchomione zostało SPA Camilla, w którym oferuje bogatą ofertę z zakresu zabiegów relaksacyjnych i rekreacyjnych.

📢 Mandat 40 tysięcy za kamerkę w samochodzie. Nie musisz używać, wystarczy że ją masz Używanie kamerki samochodowej w Polsce jest czymś oczywistym i w pełni legalnym, ale tylko kilka krajów europejskich ma tak liberalne podejście do wideorejestratorów. W innych państwach za samo posiadanie tego urządzenia grozi mandat w wysokości nawet 10 tysięcy euro, czyli prawie 45 tysięcy złotych. Sprawdźmy, w których krajach lepiej schować kamerkę samochodową.

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Polanica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szaleniec igra ze śmiercią na ulicach Wrocławia. Wrzucił filmiki, policja już go namierza Tragedia do której doszło kilka dni temu w Krakowie, gdzie zginęło czterech młodych mężczyzn, może się powtórzyć w każdej chwili. Wystarczy popatrzeć co wyrabiają młodzi ludzie za kierownicą w innych dużych miastach. We Wrocławiu tiktoker podpisujący się mroqu z premedytacją łamie przepisy i dodaje gazu, próbując rozjechać pieszych na przejściu! Nagraniami bez skrupułów chwali się w intrenecie. Po naszej publikacji, sprawą pilnie zajęła się policja. Trzymamy kciuki, by mundurowi szybko pozbawili prawa jazdy tego człowieka. Tylko na nagranych filmikach popełnia wykroczenia na co najmniej kilkadziesiąt punktów karnych!

📢 Aleksandra Gruszka nauczycielka z Wałbrzycha wygrała bieg 240 km po górach! Ultramaraton przebiegła w 39 godzin! ZDJĘCIA, FILM Aleksandra Gruszka, dla przyjaciół Ola dokonała czegoś, co dla wielu jest niemożliwe. Przebiegła 240 km po górach, bez spania i w zasadzie odpoczynku. Wygrała najdłuższy bieg górski w Polsce, który kilka dni temu organizowany był w Lądku - Zdroju w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Pani Ola na co dzień jest nauczycielką matematyki. 📢 Strzelanina pod Wrocławiem, jedna osoba ranna. Strzelający mężczyzna został aresztowany. Nieoficjalnie: To była sąsiedzka kłótnia W Karwianach pod Wrocławiem w czwartek (13 lipca) wieczorem mężczyzna został postrzelony z broni palnej na ostrą amunicję. Sprawca, który oddał ogień w stronę poszkodowanego został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Nieoficjalnie od mieszkańców Karwian dowiedzieliśmy się, że poszło o wycięcie drzewa rosnącego przy granicy działek.

📢 Zabójcy przykryli ciało ofiary 6-metrową warstwą ziemi. Funkcjonariusze znaleźli je po 26 latach! Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadzili do rozwiązania zbrodni sprzed 26 lat.- Związana była z tzw. wojną spirytusową w Zgorzelcu. O co w niej chodziło? Jak natrafiono na ślad zabójstwa? Kim są sprawcy?

📢 Straszny wypadek koło Jawora. Kobieta rozbiła samochód o bandy, silnik wypadł z auta, kabina roztrzaskana Do strasznego wypadku doszło między Jaworem a Bolkowem na drodze S3. Dzisiaj w nocy (17 lipca) kobieta kierująca samochodem osobowym uderzyła w bariery energochłonne o roztrzaskała auto. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z samochodu. 📢 UOKiK przestrzega: popularne zabawki pluszowe mogą być niebezpieczne dla dzieci! Apel do rodziców W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.

📢 Wieża na Wielkiej Sowie uroczyście otwarta! Po dwóch latach oczekiwań, w końcu można na nią wejść ZDJĘCIA, FILM Po dwóch latach generalnego remontu Wieży widokowej na Wielkiej Sowie, 16 lipca oficjalnie i z wielką pompą nastąpiło jej otwarcie. Turyści mieli tę przyjemność, by wspólnie z włodarzami przeciąć wstęgę i wejść na wieżę. A dla tych, którzy zgłodnieli, była darmowa grochówka i smażona kiełbasa. Warto się tu wybrać i z tarasu 25 m nad ziemią zobaczyć panoramę okolicy, Śnieżkę i Ślężę.

📢 Pościg na S5 na Dolnym Śląsku. Kierowca zobaczył napis "POMOCY" na tylnej szybie BMW [FILM] Jeden z kierowców jadących trasą ekspresową S5 na wysokości Trzebnicy (woj. dolnośląskie) zauważył w samochodzie, który go wyprzedził, coś niepokojącego. Pod tylną szybą leżała maskotka i kartka z napisem "POMOCY". Ruszył w pościg i zawiadomił policję. Wszystko nagrała kamera samochodowa. Obejrzyjcie poniżej.

