Rowerem do 10 km od Polanicy-Zdroju. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Rowerem w pobliżu Polanicy-Zdroju

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Polanicy-Zdroju, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Polanicy-Zdroju ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 09 stycznia w Polanicy-Zdroju ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 22,76 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 333 m

Suma podjazdów: 710 m

Suma zjazdów: 710 m

Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Polanicy-Zdroju

Świetna trasa mtb poprowadzona z sporą maestrią! Rekomenduję (zdecydowanie) jazdę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Za punkt startu przyjąłem okolice dworca w mieście.