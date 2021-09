Rowerem do 16 km od Polanicy-Zdroju. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 16 km od Polanicy-Zdroju, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dziś z parkingu koło marketu w Bystrzycy Kłodzkiej wyruszam w stronę Spalonej . Znajduje się tam schronisko a na szczycie Jagodna powstaje / wreszcie wg mnie / wieża widokowa . Ponad to budowane są także kolejne singletarcki . Ruszam więc z Bystrzycy Kłodzkiej , a trasę powierzyłem nawigacji . Początkowo asfaltem , ale zaraz ruszam pieszym szlakiem . Szlak jest dość trudny i mało nadaje się na przejazd rowerem , widokowo także nie powala . Z radością witam asfaltową drogą , którą dojeżdżam do schroniska . Tu dość szybko odnajduje wjazd na singla . Jedzie się pięknie . Trochę mgły , która dodaje uroku i może ciut zimno , poniżej 2 stopni celsjusza . Niestety po kilku km trasa się kończy , zjeżdżam wiec na szutrową drogą i pomykam w stronę szczytu . Wieża faktycznie jest budowana , mgła zasłania prawie wszystko a temperatura spada do 0 . Wracam do Bystrzycy Kł , z każdym kilometrem jest cieplej Nawiguj

Będąc w Górach Stołowych myślimy Szczeliniec Wielki , Błędne Skały , Skalne Grzyby , ale Krzyż Marty ? o tym miejscu mało kto pewnie słyszał a jeszcze mniej osób tam było . a miejsce to owiane jest tajemnicą .

A ja ruszam do tego miejsca z Bystrzycy Kłodzkiej . Dzień trochę krótki więc ta opcja wydaje się lepsza . Droga do Polanicy Zdroju jest nudna , asfaltowa , przemierzyłem ją wiele razy . Za Polanicą zaczynają się szutrowe ścieżki po których jedzie się bardzo przyjemnie . W Górach Stołowych jeszcze wielu turystów przemierzających utarte szlaki . W końcu za Batorówkiem docieram do miejsca gdzie pozostawiam szlak rowerowy i błotnistą ścieżką podążam na skraj Małego Torfowiska Batorowskiego . Na skraju tego torfowiska znajduje się wiele głazów . Wśród nich trzeba znaleźć ten właściwy . Po kilkunastu minutach tracę wiarę ,że to jest możliwe . telefon do Feniksa , kilka porad i kawałek dalej odnajduję poszukiwany krzyż .Z wykutego w skale krzyża, pokrytym niemieckimi napisami, wynika, że w 1628 roku zamordowano w tym miejscu piętnastoletnią "cnotliwą pannę Martę Gorgi, ślubną córkę kamieniarza ze wsi Ratno Dolne". Krzyż postawiła szesnaście lat później rodzina ofiary. Z miejscem tym wiążą się także legendy ..ale o tym już w internecie można sobie poczytać . Ja ruszam w drogę powrotną .

Nawiguj