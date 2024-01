Styczeń w Polanicy-Zdroju: Przegląd prasy z grudnia 2023 w Polanicy-Zdroju, najważniejsze informacje miesiąca

23 grudnia po godz. 13 w Sosnówce pod Jelenią Górą miało miejsce tragiczne zdarzenie. Doszło tam do wybuchu na ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Na miejscu pracowali m.in. wałbrzyscy strażacy z dronem oraz specjalistycznym kontenerem. Na miejscu zdarzenia byli też policjanci z Komisariatu Policji w Karpaczu. Ich ustalenia przyczyniły się do aresztowania lokatora kamienicy.

Sylwester zbliża się dużymi krokami. Zajrzeliśmy do zakładów fryzjerskich w Wałbrzychu, by sprawdzić jakie są tegoroczne trendy na najbardziej szampańską noc w roku.

Szukasz żłobka w Polanicy-Zdroju? Wracasz do aktywności zawodowej i planujesz zapisać swojego malucha do dobrej placówki? Przeczytaj, jakie wymogi należy spełnić, żeby móc to zrobić. Dowiedz się również, jakie są adresy żłobków w X. Zobacz wizytówki żłobków w katalogu firm i zdecyduj, który wybierzesz dla Twojego dziecka.

Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi!

Tajemniczy i zapomniany obiekt znajduje się niedaleko Dalimierza, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie). To dawna fabryka. Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.