Trasy rowerowe do 10 km od Polanicy-Zdroju. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Rowerem z Polanicy-Zdroju

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Polanicy-Zdroju, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Piekielna pętla w Polacy Zdrój DOT163

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 7,25 km

Czas trwania wyprawy: 48 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 323 m

Suma zjazdów: 321 m

Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Polanicy-Zdroju

Krótka charakterystyka

Rzecz dla prawdziwych twardzieli. Wszystkich co jeżdżą "trochę" mtb, a chcieliby zobaczyć jak wygląda trasa zawodów XC (XCO). Pierwszą żółtą tabliczkę znajdziemy zaraz za platformą widokową "Góralka". I w zasadzie tyle informacji wystarczy. Znaki są umieszczone wszędzie gdzie trzeba. Pętla ma około 7 km i 250 m przewyższeń. W większości biegnie ścieżkami i drogami leśnymi. O jej trudności decydują jednak odcinki z ciężkimi, zakorzenionymi i zakamienionymi, podjazdami oraz krótkie, ale wymagające technicznie, zjazdy (chyba 6-7). Autorzy zadbali o nasze samopoczucie i stosownie (w sposób anatomiczno-medyczny) oznaczyli dodatkowo te fragmenty. Zdjęcia są w kolejności jazdy.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,76 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 333 m

Suma podjazdów: 710 m

Suma zjazdów: 710 m