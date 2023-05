Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Polanicy-Zdroju. Sprawdź adresy w maju 2023

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody sporządzane z wegańskich zamienników, np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe jak te tradycyjne i na pewno są bardzo zdrowe.

Kaloryczność lodów

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc delektować się nimi podczas upałów.