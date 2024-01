Tygodniowy przegląd prasy 21.01.2024: Polanica-Zdrój, 14.01-20.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Polanicy-Zdroju

Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii

O tragedii informują Kąty Wrocławskie na Sygnale. Do zabójstwa doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 13 na 14 stycznia br) w mieszkaniu w gminie Kąty Wrocławskie. Policja nie zdradza szczegółów. Wiadomo, że o zbrodnię podejrzewany jest konkubent ofiary, która osierociła dzieci.