Tygodniowy przegląd prasy 28.05.2023: Polanica-Zdrój, 21.05-27.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Polanicy-Zdroju

Lustrzanka cyfrowa to najpopularniejszy rodzaj aparatu, który rejestruje obraz na zaawansowanej światłoczułej matrycy cyfrowej. Zapewni nam najwyższej jakości zdjęcia z rodzinnych uroczystości i wakacji, sprawdzając się zarówno dla profesjonalistów, jak i osób dopiero rozpoczynających przygodę z fotografią. Jeśli zastanawiasz się, na co zwrócić uwagę przy wyborze lustrzanki i jaki model kupić, sprawdź nasz krótki poradnik.

W sobotę 13 maja w Legnicy grupa dzieci znalazła zbezczeszczone ciało. Już wiadomo do kogo należy, zatrzymano również sprawców tej makabrycznej zbrodni, dziesięć dni po znalezieniu zwłok.

Rodzinne grillowanie to miłe urozmaicenie słonecznych weekendów czy letnich wieczorów. Wiele osób wprost nie może się doczekać kolejnego sezonu grillowego, aby ponownie delektować się przysmakami pod gołym niebem. Po zakończonej uczcie nadchodzi jednak przykry moment uciążliwych porządków. Jak skutecznie wyczyścić grill? Podpowiadamy!

Obecnie na rynku konsol do gier liczą się przede wszystkim trzy firmy - Microsoft, Sony oraz Nintendo. „Niebiescy” od dłuższego czasu nie prezentowali żadnych nowości wychodzących z ich studiów, jednak wiemy, że wkrótce oczekiwania graczy dobiegną końca. W sieci trwa zażarta dyskusja na temat tego, co możemy zobaczyć podczas wydarzenia, gdyż Japończycy nie dają zbyt wielu przesłanek na ten temat. Zobacz, co prawdopodobnie zostanie pokazane na konferencji PlayStation Showcase 2023.

Otrzymaliśmy od Czytelnika szokujące filmiki, na których widać, jak w Głuszycy w powiecie wałbrzyskim grupa ludzi bije łopatami młodego byka. Zwierzę jest okładane wściekle po głowie i korpusie. Na łące pojawia się też samochód w typie SUV, którego kierowca kilka razy wjeżdża w młode zwierzę samochodem. - To niedopuszczalne, absolutnie odstaje od kanonu poskramiania zwierząt - mówi nam Jarosław Bereźnicki, doświadczony hodowca spod Wrocławia.