Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Polanica-Zdrój, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Polanicy-Zdroju

W przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej, partia rządząca - Prawo i Sprawiedliwość ogłosiła swoich dolnośląskich kandydatów do Sejmu bez niespodzianek. Obyło się bez sensacji. To znane, sprawdzone i doświadczone marki polityczne. Choć we Wrocławiu i w Wałbrzychu do ostatniej chwili nie było wiadomo kto znajdzie się na czele list.

W Dusznikach-Zdroju powstało prywatne muzeum. Dariusz Giemza kilkanaście lat gromadził pamiątki związane z uzdrowiskowym kurortem.

We wtorek 29 sierpnia, mimo niekorzystnej w wielu regionach Polski pogody, wpływającej zarówno na warunki drogowe jak też samopoczucie kierowców, policjanci nie odnotowali ani jednej ofiary śmiertelnej - przekazał PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że liczba wypadków drogowych i ich ofiar z roku na rok spada.