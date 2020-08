Tygodniowy przegląd prasy (Polanica-Zdrój, 23.08-29.08.2020), poznaj najważniejsze informacje z Polanicy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Polanica-Zdrój od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe Imieniny Gaudencji są obchodzone 30.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Gaudencji, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Gaudencji można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Które życzenia na imieniny Gaudencji będą najlepsze? Życzenia imieninowe dla Gaudencji na pewno będą miłym gestem, z którego Gaudencja się ucieszy. Z okazji imienin Gaudencji warto przygotować drobny prezent czy bukiet ulubionych kwiatów Gaudencji. Znasz Gaudencję? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd wzięło się imię Gaudencja? Jakie cechy może mieć osoba mająca to imię? 📢 Imieniny Rebeki 30.08. Życzenia imieninowe dla Rebeki. Kiedy są imieniny Rebeki? Imieniny Rebeki obchodzone są 30.08 . Solenizantka z pewnością ucieszy się z dopasowanych i miłych życzeń imieninowych. Życzenia imieninowe dla Rebeki można wysłać przez sms lub przygotować kartę z wybranymi życzeniami. Które życzenia imieninowe dla Rebeki będą odpowiednie? Znana nam Rebeka z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Z okazji imienin Rebeki można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Rebeki. Czy znasz Rebekę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Rebeka? Które cechy charakteru może mieć Rebeka?

📢 Imieniny Mirona. Kiedy są imieniny Mirona? Najbliższe imieniny wypadają 30.08. Wierszyki na imieniny dla Mirona Kiedy wypadają imieniny Mirona? Imieniny Mirona obchodzimy 17 sierpnia, 30 sierpnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 30.08. Co oznacza imię Miron? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Mirona. Czy znasz kogoś o tym imieniu?

📢 Kalendarz księżycowy ogrodnika na wrzesień 2020. Co zrobić w tym miesiącu i jak zaplanować prace w ogrodzie Podpowiadamy, jak zaplanować wrześniowe prace w ogrodzie zgodnie z fazami Księżyca. 📢 Imieniny Racibora. Kiedy są imieniny Racibora? Najbliższe imieniny wypadają 29.08. Życzenia i wiersze na imieniny dla Racibora Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Racibor? Imieniny Racibora obchodzimy 29 sierpnia. Najbliższe imieniny wypadają więc 29.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Raciborowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś?

📢 Kaolin w Nowogrodźcu. Plaża, biała pustynia i lazurowe jeziorko – polskie Malediwy czy niebezpieczny teren kopalni Surmin-Kaolin? Teren kopalni Surmin-Kaolin znajdującej się w Nowogrodźcu zna każdy mieszkaniec okolicy. Białe piaski i lazurowe jeziorko przyciągają rzesze odwiedzających. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że wstęp na hałdy piasku jest zabroniony, a obecność przypadkowego człowieka na terenie kopalni stwarza poważne zagrożenia dla jego zdrowia, a nawet życia.

📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów. 📢 Dzieci zarażają koronawirusem mocniej niż dorośli! Co to oznacza dla uczniów, rodziców i nauczycieli przed powrotem do szkół? Najnowsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że dzieci mogą zarażać koronawirusem w dużo większym stopniu niż dorośli. Poziom wirusa w ich organizmie jest bowiem wyższy niż u dorosłych ciężko chorujących na COVID-19! Tymczasem uczniowie w całej Polsce szykują się do powrotu do szkół. Jak dyrektorzy przygotowują swoje placówki na otwarcie? I czy rodzice poślą do nich swoje pociechy?

📢 Zarząd powiatowy PO: "został popełniony błąd" Zarząd powiatowy Platformy Obywatelskiej opublikował oświadczenie dotyczące ostatnich wydarzeń na scenie politycznej w Polsce. Członkowie PO jednogłośnie przyjęli jego treść, w którym wyczytać możemy m.in. "że został popełniony błąd przy poparciu projektu ustawy PIS w sprawie podwyżek.". Przeczytajcie! 📢 Kilkanaście tysięcy złotych miesięczne w tym zawodzie to norma. "Im węższa specjalizacja tym wyższe zarobki" Przez pandemię znacznie wzrosła liczba ogłoszeń dla pracowników z branży IT. Obecnie pomimo sytuacji pandemicznej i niepewnej gospodarki, pracownicy IT dyktują warunki pracodawcom. - Mediana najniższych oferowanych zarobków w branży IT w 2020 roku wyniosła 12 tys. zł, co jest kwotą o 2 tys. zł wyższą niż w analogicznym okresie. Najwyższe oferty natomiast były w granicach nawet 17 tys. zł- tłumaczy w rozmowie z AIP Daniel Olejniczak, wiceprezes Bonair S.A.

📢 4-dniowy tydzień pracy to nowy sposób na kryzys? Oni już go wprowadzili Dodatek solidarnościowy czy postojowe w Polsce to rozwiązania, które mają swoje odpowiedniki za granicą. Ze względu na pandemię COVID-19 coraz częściej mówi się również o 4-dniowym tygodniu pracy. Zobacz, na jaką pomoc państwa mogą liczyć pracownicy w Niemczech, a na jaką w Hiszpanii. 📢 Nowa nawierzchnia na ulicy Wrzosowej w Bardzie Na ulicy Wrzosowej w Bardzie realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie". 📢 Last Minute Summer Festival już we wrześniu! Spotkajmy się we Wrocławiu! Tegoroczne lato pozostawia wielki niedosyt muzycznych imprez plenerowych. Największe festiwale zostały odwołane bądź przeniesione do sieci, ale wszyscy zgodzimy się, że to nie to samo.

📢 Powrót do szkoły od 1 września. Nie wszyscy chcą ryzykować. Za nieposłanie dziecka do szkoły mogą grozić wysokie kary Polacy nie są zgodni co do tego czy powrót uczniów do szkół w czasie pandemii koronoawirusa to właściwe posunięcie – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. O gotowości placówek na przyjęcie dzieci i młodzieży przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski. Ponadto za nieposłanie dziecka do szkoły może grozić wysoka kara pieięzna. 📢 Imieniny Elwiry 25.08. Jakie życzenia złożyć Elwirze? Życzenia imieninowe dla Elwiry Imieniny Elwiry są obchodzone 25.08. Warto złożyć życzenia imieninowe Elwirze, które będą dopasowane do charakteru danej osoby. Życzenia imieninowe dla Elwiry można wysłać przez sms lub przygotować kartę z wybranymi życzeniami. W takim razie które życzenia na imieniny dla Elwiry mogą być najlepsze? Elwira, której chcemy złożyć życzenia imieninowe z pewnością ucieszy się z życzeń, które dla niej przygotujemy. Dla Elwiry fajnie jest przygotować bukiet kwiatów czy inny drobny prezent z okazji imienin Elwiry. Czy znasz Elwirę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Sprawdźmy, jakie jest pochodzenie imienia Elwira. Które cechy charakteru mogą być dopasowane do osoby o imieniu Elwira?

📢 Imieniny Grzegorza. Kiedy są imieniny Grzegorza? Najbliższe imieniny wypadają 25.08. Życzenia na imieniny Dla niektórych imieniny są równie ważne, lub nawet ważniejsze, jak urodziny. Kiedy obchodzimy imieniny Grzegorza? Sprawdź by nie przegapić imienin. Najbliższą datą imienin Grzegorza jest 25.08. Imieniny Grzegorza wypadają również 4 stycznia, 13 lutego, 12 marca, 24 kwietnia, 4 maja, 9 maja, 25 maja, 25 sierpnia, 30 września, 16 października, 17 listopada, 28 listopada, 24 grudnia. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wierszyków i życzeń imieninowych. Czy znasz jakiegoś Grzegorza? 📢 Powrót do szkoły pełen niepewności i niepokoju. Jakie zasady będą obowiązywały uczniów i nauczycieli? 1 września uczniowie i nauczyciele po długiej przerwie mają wrócić do szkół. Taką decyzję ogłosiło MEN na początku sierpnia i wspólnie z GIS opracowało zalecenia, które mają pomóc w bezpieczeństwie i nierozprzestrzenianiu się wirusa. Czy te zasady zdadzą egzamin, pokażą pierwsze dni września.

📢 Kłodzko. Pijana para wbiegła pod samochód Do groźnego wypadku doszło w sobotni wieczór na ulicy Kościuszki w Kłodzku. Samochód osobowy potrącił tam dwie osoby. Jak się okazało, para przebiegała przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, a na dodatek była pod wpływem alkoholu. 📢 Powrót do szkoły 1 września 2020: Zobacz 10 zasad dla uczniów, by uchronić się przed zakażeniem koronawirusem w szkole Nowy rok szkolny 2020/2021 już za kilka dni. Od 1 września 2020 r. uczniowie powinni zacząć naukę w szkołach. Zdaniem MEN i GIS dziesięć zasad pozwoli ograniczyć uczniom ryzyko zachorowania na koronawirusa.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców