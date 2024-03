Prasówka 17.03.2024 z całego tygodnia w Polanicy-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lewica zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, powiatu i sejmiku dolnośląskiego. Na listach rządzą kobiety”?

Przegląd tygodnia: Polanica-Zdrój, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Lewica zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, powiatu i sejmiku dolnośląskiego. Na listach rządzą kobiety Dzisiaj, 15 marca przed wałbrzyskim ratuszem, Nowa Lewica zaprezentowała listy kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Liście do sejmiku lideruje Edyta Katarzyna Płaneta Siewierska pochodząca z Wrocławia, ale związana z Wałbrzychem. Jak podkreślała, listy lewicy od innych odróżnia to, że jest na niej dużo kobiet, dominują zwłaszcza na liście do sejmiku. 📢 Piękne i odludne Góry Fogaraskie. To Tatry i Bieszczady w jednym Rumuńskie Góry Fogaraskie (Karpaty Południowe) to takie połączenie Tatr i Bieszczadów. Mamy: skaliste grzbiety i wierzchołki, trawiaste zbocza, połoniny, górskie jeziorka i stawy, rwące potoki, kaskady. A przede wszystkim rozległe widoki, piękne panoramy.

📢 Terapia hormonalna jako broń przeciwko superbakteriom? Nowe odkrycia naukowców z University of Kent. To może być rewolucja! Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Polanica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwołują nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w sprawie kopalni kryptowalut na Chełmcu. Informatyk kandyduje na radnego AKTUALIZACJA Emocje przed wyborami samorządowymi 2024 w Szczawnie - Zdroju sięgają zenitu. Podgrzewa je skutecznie afera z kopalnią kryptowalut, która miała działać nielegalnie w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego na szczycie góry Chełmiec. Na 15 marca zwołano w tej sprawie nadzwyczajną sesję Rady Miasta Szczawna - Zdroju. Nielegalny proceder miał tam prowadzić informatyk urzędu, który jest także kandydatem na radnego w sąsiednim Wałbrzychu.

📢 Choruje co 6. Polak. Większość o tym nie wie. Choroby nerek zabijają, tak samo jak rak. Proste badania mogą uratować życie wielu osób 1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi? 📢 Koszmar w przedszkolu: Dwulatka z Wrocławia poparzona chemicznie. Co się tam stało? W przedszkolu Kids&Co we Wrocławiu doszło do przerażającego zdarzenia. Dwuletnia Solomia, podopieczna tej placówki, doznała poważnych poparzeń chemicznych, które spowodowały potężne obrażenia drugiego stopnia. Jej stan był alarmujący i konieczne było wezwanie karetki pogotowia. Na skórze dziewczynki było mnóstwo bolesnych pęcherzy, skóra schodziła płatami. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i zadeklarowało współpracę ze służbami. Dziecko przeżywa traumę.

📢 Wybory samorządowe 2024. Trwa akcja "Pytaj. Wybieraj. Głosuj" 7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać. 📢 Powstają od urazów w jamie ustnej. Afty trzeba leczyć, zwłaszcza gdy nawracają. W niektórych przypadkach to może być opryszczka! Gdy w jamie ustnej powstaje nadżerka lub owrzodzenie, nie można jej lekceważyć. Choć afty to często niegroźne ranki po urazach, mogą też tworzyć się z innych przyczyn. Gdy zmiany są bolesne zmian, mogą być związane z opryszczką, a wirus ten może roznieść się po organizmie. Zobacz, jakie leki na afty stosować i jakie są skuteczne sposoby domowe.

📢 Najpiękniejsze fontanny w Europie. Polska atrakcja lepsza od obiektów w Monako, Hiszpanii, a nawet we Włoszech Fontanny można znaleźć praktycznie w każdym większym mieście Europy – nie wszystkie jednak mogą pochwalić się pozycją w rankingu tych najpiękniejszych. Taki zaszczyt spotkał jedną z rodzimych atrakcji. W zestawieniu European Best Destinations pokonaliśmy m.in. Włochy czy Hiszpanię! Zobaczcie, gdzie w Polsce znaleźć jedną z najlepszych fontann Europy. 📢 Przewroty – nagroda od Centrum Nauki Kopernik. Zgłoś nowatorską inicjatywę edukacyjną 📢 IX Europejski Kongres Samorządów: Refleksje, Wyzwania i Rola Samorządów w Dzisiejszym Świecie W dniach 4 i 5 marca 2024 roku Mikołajki stały się areną dla IX Europejskiego Kongresu Samorządów, gromadząc ponad 2000 gości, w tym 400 z zagranicy. Liczby te ukazują skalę tego wydarzenia, które obejmowało 250 różnego rodzaju debat, z udziałem 900 panelistów.

Zygmunt Berdychowski, przewodniczący rady programowej Kongresu podkreślał szczególną wartość obecności uczestników z zagranicy.

📢 Prasówka tygodniowa z 10.03.2024 w Polanicy-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wieża widokowa w Parku Sobieskiego: Ogromny dźwig zamontował szczyt wieży. Zaczyna się montaż blachy - zdjęcia”? 📢 Wybory samorządowe 2024: Oto kandydaci PiS na prezydenta i radnych Wałbrzycha oraz do Sejmiku - zdjęcia 9 marca 2024 Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości okręgu wałbrzyskiego rozpoczął oficjalnie kampanię wyborczą w wyborach samorządowych. Przedstawiono kandydata na prezydenta Wałbrzycha i kandydatów na radnych Rady Miejskiej z czterech okręgów, a także kandydatów do Sejmiku wojewódzkiego. Wśród nich są działacze PiS, a także przedstawiciele Konfederacji i Suwerennej Polski.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.